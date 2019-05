Fuerte crítica del gobierno provincial al programa nacional "Precios Esenciales"

Agentes y funcionarios de la provincia, continúan controlando el cumplimiento del programa nacional Precios Esenciales. Se hace a través de la Subsecretaría de Comercio de la Secretaría de Producción, a través de su Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, junto a la Dirección de Seguimiento de Precios.El subsecretario de Comercio, Néstor Loggio, encabezó el operativo. "Hemos estado en dos hipermercados de la ciudad de Concordia en donde visualizamos faltantes de productos. Si bien les llaman productos esenciales, distan mucho de lo que en realidad se necesita para cubrir las necesidades básicas.".En diálogo con los gerentes encargados de los hiper, el subsecretario comentó que es el descontento de la gente que encuentra productos que están fuera de la lista y que son más económicos por lo cual este programa no ha sido un factor para que las ventas aumenten.Por su parte, el titular de Defensa del Consumidor, Juan Carlos Albornoz, mencionó que "d, por lo que informaremos cómo corresponde al organismo contralor del mismo que es la Secretaría de Comercio de Nación, para que se apliquen las sanciones correspondientes", dijo el funcionario.En tanto, el director de Seguimiento de Precios, declaró que "y que sus precios no estén abultados. Se ha trabajado mucho y se trabaja desde Defensa del Consumidor en cuidar que los precios estén de acuerdo a los listados, y sobre todo que estén, por lo que seguiremos verificando faltantes e informando a la población", finalizó Javier Schnitman.Por último, quien está a cargo del Área de Lealtad Comercial, Fernán Poidomanni, comentó que en esta oportunidad se capacitó al personal del área de defensa del consumidor de Concordia para realizar estos controles en el futuro., no solo del acuerdo de precios esenciales sino también sobre los productos que no cuenten con stock injustificado por parte del comercio.