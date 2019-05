Bergman: "La fórmula Fernández - Fernández no es un desafío para Cambiemos"

"La fórmula Fernández - Fernández no es un desafío para Cambiemos", aseguró ael Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Sergio Bergman.Sus declaraciones fueron tras el anuncio de la fórmula presidencial del peronismo, integrada por el ex jefe de gabinete Alberto Fernández y la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner."En política siempre discutimos los candidatos y el desafío siempre es escuchar a los ciudadanos y qué es lo que quieren. Y entendemos que más allá de la época electoral y los candidatos, la gran disyuntiva no es la polarización entre candidatos, que en este caso podrían ser Mauricio y Cristina, independientemente de cómo se formule ella en el poder, sino, si vamos a ir para adelante o para atrás", analizó el rabino."La intención que descubro no es la competitiva con Cambiemos, sino, un ordenamiento interno del peronismo con esta fórmula Fernández - Fernández", subrayó Bergman, al tiempo que acotó: "Veremos cómo Alternativa Federal responde a esta iniciativa"."Aun con las dificultades que reconocemos, porque las cosas no están fáciles y la economía no se ha resuelto más allá de nuestras expectativas y mejor buena voluntad, estamos convencidos que los argentinos apostarán para seguir adelante con el cambio que logramos", remarcó."Seas peronista, radical o de Cambiemos; el argentino no vota por ser de un partido ni de una ideología, sino por sus propios desafíos e intereses, si quiere ir para adelante o para atrás", remarcó."Está muy claro quién quiere ir para adelante, y no es exclusivo de un partido", sentenció.Las declaraciones de Bergman fueron en el marco de su participación en la inauguración de los paneles solares instalados por establecimiento La Rosalía, un tambo ubicado en El Espinillo, a 24 kilómetros de la capital entrerriana.