Varisco recorrió el avance de obra del nuevo shopping de Paraná

El intendente Sergio Varisco recorríó este viernes por la mañana la marcha de obra del Shopping Paso del Paraná, ubicado en lo que fue la ex Fábrica de Fósforos ubicado entre calles San Lorenzo, San Juan y Corrientes.



El jefe comunal valoró los avances que se observan en el lugar y los obstáculos que tuvieron que sortear en el inicio de la construcción por el subsuelo.



"Se trata de la inversión privada más importante de Paraná y de la provincia -destacó Varisco-. Al asumir nuestra gestión se le brindó el impulso para que avance su construcción, para continuar con las obras, en cuanto a la habilitación y el apoyo a los inversores. Es un gran emprendimiento y es dable destacar que se mantiene la fisonomía de este lugar histórico como fue la Fábrica de Fósforos, no solo porque se acondicionaron la torre, el tanque de agua, las paredes y los galpones, sino porque están avanzando en infraestructura, ya van teniendo forma los locales comerciales y gastronómicos y las cinco salas de cine", describió.



"El subsuelo de este centro comercial es muy importante, porque albergará un estacionamiento subterráneo para 400 autos, en una ciudad como Paraná que es complicada para trabajar el subsuelo por las cuestiones hídricas", observó.



Destacó el trabajo realizado desde los inicios de la obra y que pese a los vaivenes de la economía, la obra nunca se paró. En ese sentido señaló que lo que más demoró "fue acondicionar el subsuelo, en más de dos años, por los inconvenientes que debieron sortear, ya se observa el avance en su construcción general y de ahora en más irá mucho más rápido la obra".



Si bien no se puede precisar el momento en que van a concluir las obras, Varisco consideró que "lo importante es que la ciudad crezca y vamos a tener un espacio de lujo en todo lo que es la región del Litoral, convirtiéndose en un centro turístico y comercial importante para los paranaenses y quienes nos visiten, siendo que Paraná está siendo un polo de atracción a nivel país". Detalles de la obra La puesta en valor de la ex Fábrica de Fósforos hará realidad un nuevo centro comercial apto para miles de personas. La obra denominada Shopping Paso del Paraná, en el predio de calles Corrientes y San Lorenzo, avanza a paso firme a cargo de la empresa Fundar.



En ese lugar funcionó una de las fábricas más importantes del país, la Compañía General de Fósforos Sudamericana, pero a fines de la década de los 80 la fábrica dejó de funcionar quedando el imponente edificio detenido en el tiempo.



El terreno cuenta con 14.700m2 y una superficie construida que ronda los 29.500m2. Se dispondrán entre 60 y 70 locales comerciales y gastronómicos. Tendrá cinco salas de cine para un total de 700 personas, un supermercado y cocheras subterráneas para 400 vehículos. El proceso de obra también contribuye al empleo de más de 300 personas y se prevé que una vez inaugurado el paseo comercial de trabajo a casi 400.



Desde Fundar, se proyectó la preservación del estilo de la arquitectura, los elementos característicos de la antigua estructura y la integración armónica con los nuevos espacios, lo que representa un enorme desafío de ingeniería y requiere una gran inversión. Hay una combinación de vanguardia, manteniendo lo antiguo y potenciando lo nuevo. Bajo superficie, se inició con la construcción de cocheras subterráneas. Luego se realizó toda la losa que cubre el subsuelo, que es el sostén del paseo principal y locales comerciales.