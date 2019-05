Massa ratificó su postulación pero dijo que no perdió "la vocación de diálogo"

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ratificó su precandidatura presidencial, aunque dijo que no perdió "la vocación de diálogo" con otros sectores de la oposición."No soy obstinado, pero estoy convencido de que tenemos el mejor equipo y el mejor plan", dijo Massa.En declaraciones al canal C5N, indicó que "el desafío de Alberto Fernández es no parecer un delegado" y evaluó que "la Argentina es un país muy presidencialista y no es lo mismo que articular el diálogo"."Hubo un cambio en la centralidad política de Unidad Ciudadana y cambia la forma de relacionarse con los demás partidos", reconoció de todos modos el exjefe de Gabinete.También indicó que "hasta el 22 de junio no se van a saber quiénes son los candidatos a presidente de cada uno de los partidos".Además, consideró que "construir un nuevo peronismo que represente a una mayoría nos impone como gesto hacia la sociedad que si alguien robó ese alguien vaya preso en Argentina"."El miércoles en la reunión de Alternativa Federal lo que vamos a hacer es fortalecer nuestro espacio. Tenemos que convocar a todos los gobernadores: a Bertone, Passalaqua, Bordet, Urtubey, a todos para seguir construyendo Alternativa Federal", aseguró.Tras indicar que "nunca" perdió la "vocación de diálogo", consideró que el presidente Mauricio Macri "ya perdió" porque "la sociedad le perdió la confianza"."La única forma de que no pierdan es que Macri no sea el candidato, pero es lo suficientemente soberbio y caprichoso como para no bajarse", evaluó.