Debaten un proyecto de ley sobre el traspaso de mando presidencial

El Senado nacional sesionará este miércoles para tratar el proyecto de ley de traspaso de mando, que se buscará aplicar en diciembre próximo.



La sucesión de disputas y hasta presentaciones judiciales que rodearon el traspaso de mando en 2015 cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, representan el antecedente más cercano y el origen de los proyectos de ley que se presentaron para evitar una reiteración de aquel conflicto institucional.



La sesión especial fue convocada a partir de las 14 para tratar esa iniciativa -con dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales- y otros proyectos, entre ellos el que establece un Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que podría convertirse en ley. El proyecto establece que los atributos presidenciales -banda y bastón- deberán ser entregados en Casa de Gobierno o en el Congreso, "si ambas partes llegan a un acuerdo".



En el texto se determina que el período de transición se inicia el día de proclamación de la fórmula presidencial ganadora por parte de la Asamblea Legislativa y finaliza el día de la asunción presidencial del mandatario electo.



El senador justicialista Mario Pais argumentó que la Constitución Nacional "no menciona cómo se cuentan los plazos" del mandato presidencial, sino que "habla de cuatro años, no de 365 días o de 364 días y medio".



Recordó que la Constitución Nacional determina que el presidente electo debe asumir ante el presidente provisional del Senado en Asamblea Legislativa, por lo que "hasta el mediodía, el que ejerce el mandato de cuatro años tiene en plenitud el Poder Ejecutivo, y a partir del momento de la jura se produce la transferencia".



También explicó que se busca "consagrar un derecho constitucional, que es el acceso a la información, en función de quien va a asumir la nueva magistratura", por lo que "las cuestiones de celeridad son importantes". Al respecto, señaló que la Jefatura de Gabinete tendrá que poner a disposición del presidente electo la memoria detallada del estado de la Nación y el informe de gestión dentro de los cinco días de la proclamación de la fórmula presidencial.



En ese sentido, la senadora radical Pamela Verasay consideró que el plazo de cinco días podría ser escaso, por lo que opinó que sería necesario un compromiso político para cumplir con ese plazo. Sin embargo, senadores de otros bloques consideraron que no habría mayores dificultades operativas para cumplimentar ese paso.



"Si hubiera madurez política no haría falta esta ley", dijo el presidente de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera (justicialista), en el cierre del plenario de comisión.