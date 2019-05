Tras el triunfo, gobernador electo de La Pampa instó a la unidad del peronismo

Histórica victoria en Santa Rosa

El diputado nacional Sergio Ziliotto fue electo gobernador de La Pampa ye peronismo consiguió así una contundente victoria que extiende su hegemonía en dicha provincia, al tiempo que le asestó un duro golpe a Cambiemos, que acumula una seguidilla de derrotas en lo que va del calendario electoral.Con el 99,4% de las mesas escrutadas, Ziliotto se imponía con el 52,66% de los votos, seguido bastante de atrás por el candidato radical de Cambiemos Daniel Kroneberger, que cosechaba el 31,83%.Por si fuera poco, el PJ le arrebató a Cambiemos la capital provincial, Santa Rosa, con el triunfo del kirchnerista Luciano Di Nápoli, y retuvo General Pico, la segunda ciudad más poblada."En la provincia de La Pampa los pampeanos siguen eligiendo el camino del peronismo. Los pampeanos han votado en defensa propia. Los pampeanos no cambian, han ratificado una forma de gobernar que el justicialismo lleva hace más de 30 años", expresó Ziliotto durante una conferencia de prensa luego de conocer los primeros resultados parciales del escrutinio.Asimismo, pidió a sus colegas peronistas que integran Alternativa Federal que participen en un mismo frente de unidad electoral con el PJ kirchnerista en las primarias abiertas porque si no "están jugando a favor de (el presidente Mauricio) Macri".Ziliotto aseguró que "en la única mesa de discusión que nosotros vamos a estar es en la del peronismo". Sobre el triunfo electoral, manifestó: "Hemos logrado un triunfo contundente en La Pampa porque los pampeanos han elegido el camino del peronismo que significa más dignidad e inclusión y ampliación de derechos y más justicia social, pero también una apuesta al futuro".Limitado para continuar por un nuevo mandato a raíz de un cáncer que padece desde hace un tiempo, el actual gobernador Carlos Verna fue el arquitecto de la alianza con la que su delfín Ziliotto pudo ganar la elección, con el apoyo de todas las facciones del peronismo, desde el PJ ortodoxo hasta Unidad Ciudadana y el Frente Renovador.La senadora nacional y candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner se comunicó telefónicamente con Carlos Verna para felicitarlo por el triunfo, al tiempo que el PJ encabezado por José Luis Gioja se adelantó a todos y celebró la victoria aún antes de que se cargaran los primeros números oficiales del comicio. .Más temprano, Ziliotto había celebrado el anuncio de la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a la que calificó como "un gran paso en el armado del peronismo".Presente en la conferencia de prensa, Verna destacó que los ciudadanos de su provincia hayan elegido "el modelo del peronismo" que es se orienta al "bienestar de la gente" por sobre el "modelo de gobierno neoliberal que ha traído al país desocupación, aumento de la pobreza, de la inflación, del endeudamiento, con un abandono del Estado nacional.La victoria del PJ en la Pampa, que llegaba a las urnas con nueve mandatos consecutivos al frente del Poder Ejecutivo provincial desde el regreso de la democracia en diciembre de 1983, era previsible, pero eso no atenuó los festejos del oficialismo provincial.De esta forma, en La Pampa se produjo los mismo que en las otras ocho elecciones provinciales que se realizaron en lo que va del año, en las que los oficialismos mantuvieron las gobernaciones.Por su parte, el revés de Cambiemos en La Pampa se suma a las derrotas sufridas en Neuquén, San Juan, Río Negro, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.El candidato por el Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), Luciano di Nápoli, obtuvo ayer una histórica victoria en Santa Rosa, al imponerse por más de 24 puntos de diferencia sobre el actual intendente Leandro Altolaguirre (Cambiemos), y se convertirá así en el nuevo mandatario de la capital pampeana, que volverá a manos del PJ tras cuatro años de gestión radical.Con una participación que rondó entre el 75% y 80% del padrón, una cifra que se ha mantenido estable en las últimas contiendas, la jornada electoral se desarrolló con suma tranquilidad en toda la capital pampeana que, tras cuatro años de gobierno radical, decidió que Luciano di Nápoli sea el próximo intendente que dirija los destinos de la ciudad.Con el 98,46% de las mesas escrutadas, la lista encabezada por el ex diputado provincial obtuvo el 51,73% de los votos (31993), mientras que la lista del actual intendente tuvo el 27,42% de los sufragios (16959). La elecciones santarroseñas quedaron polarizadas por Di Nápoli y por Altolaguirre.Muy por detrás quedaron los candidatos José Carlos Muñoz (Comunidad Organizada) 9,48%, Marcos Villegas (Pueblo Nuevo) 3,70%, Martín Ussei (Partido Socialista) 2,64%, Lara Oberst (MST) 1,22%, Ricardo Araujo (Frente Popular Pampeano) 1,80 %, Claudio Acosta (Desde el Pie) 1,02% y Javier Díaz (Compromiso Ciudadano) 1,00%.