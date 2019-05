El peronismo se impone con amplia ventaja y vuelve a ganar en La Pampa

En una elección en la que el peronismo puso en juego su hegemonía en La Pampa, que gobierna desde 1983, cerraron este domingo los comicios en la provincia. La fórmula del Frente Justicialista Pampeano que llevó a Jorge Ziliotto como candidato a gobernador se imponía con una ventaja de veinte puntos contra la de Cambiemos que encabeza Daniel Kroneberger.Con un padrón de 282.055 electores, uno de los más bajo del país, el peronismo prolonga así su hegemonía en la provincia y dar un impacto a nivel nacional. También desbancó de la intendencia de la capital al radical Leandro Altolaguirre, quien iba por la reelección.La elección en el mes de mayo es una novedad para los pampeanos. Hubo heladas en algunas ciudades y pueblos, tornando más extraordinaria la votación para una elección de cargos electivos.El candidato oficialista Sergio Ziliotto (diputado nacional del Peronismo Federal) decía temprano que "estamos votando por el futuro de La Pampa y en octubre votaremos por el futuro del país. La nuestra es una continuidad y una profundización del modelo de (Carlos) Verna", señaló.Se refirió al mandatario provincial y jefe político del peronismo pampeano quien no buscó la reelección porque afronta un tratamiento contra el cáncer.Descargó toda su crítica contra el presidente Mauricio Macri: "Esto lo tenemos que seguir en octubre. El país no aguanta otros cuatro años de Macri", dijo."El PJ le garantiza a los pampeanos un estado presente con salud, trabajo y educación", dijo Ziliotto.El Partido Justicialista pampeano dejó ese sello y la histórica lista 2 para ira las urnas con la sigla FreJuPa (Frente Justicialista Pampeano) que reúne a todas las líneas internas del peronismo, a los partidos alineados con el kirchnerismo (Nuevo Encuentro, Humanista, PC y Patria Grande) y al Frente Renovador.El candidato a gobernador de Cambiemos, el radical y diputado nacional Daniel Kroneberger no hizo declaraciones con tono político al momento de votar. "Votamos con mucho entusiasmo, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático. Hoy cada pampeano con su voto, tiene la oportunidad de ir definiendo el futuro de nuestra provincia. Es un día de la democracia", dijo Kroneberger en Colonia Barón, el pueblo del que fue intendente durante 10 años.Además de Ziliotto y Kroneberger los otros candidatos a gobernador son Daniel Robledo (Pueblo Nuevo), Juan Carlos Tierno (Comunidad Organizada), Luis Solana (Partido Socialista), Gladys Flores (Desde el Pie), Gladys Flores; Jonatan Gómez (Movimiento Socialista de los Trabajadores) y Rubén Ojuez (Frente Popular Pampeano).El gobernador Carlos Verna -viejo rival, desde el Senado Nacional, de Cristina Kirchner durante su mandato- habló sobre el anuncio de la expresidenta, de acompañar como candidata a vice a Alberto Fernández. "Primero fue una sorpresa, así que el que diga que no está sorprendido es mentiroso. Creo que mostró amplitud y fue una actitud que busca cerrar la grieta. Evidentemente Alberto Fernández es mucho más propenso al diálogo que la propia Cristina", aseguró."Los peronistas deberían estar todos en el mismo espacio. El buscar la separación implica jugar a favor del gobierno", opinó Verna. "Las PASO no se van a poder evitar. De hecho, (Daniel) Scioli dijo que él va", dijo.La figura de Verna es clave en la elección. De hecho, la propaganda del partido oficialista provincial fue bajo la consigna de "Proyecto Verna".