Fórmula Fernández-Fernández: Dispares repercusiones entre los peronistas

Dirigentes del espectro peronista manifestaron distintas posturas en relación a la conformación de la fórmula presidencial integrada por el ex jefe de gabinete Alberto Fernández y la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, anunciado este sábado por la actual senadora nacional.



En su cuenta de Twitter, el ex funcionario kirchnerista recibió las felicitaciones de los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Catamarca, Lucía Corpacci; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Chaco, Domingo Peppo; y La Rioja, Sergio Casas, como también del cosecretario general de la CGT, Héctor Daer.



Por su parte, el diputado nacional Máximo Kirchner -hijo de Néstor y Cristina- afirmó en un acto en el club Ferro que Fernández es el candidato que "tiene la responsabilidad" de conducir al peronismo hacia "la victoria".



También que el Partido Justicialista bonaerense respaldó la decisión de Cristina Fernández de Kirchner y se comprometió, a través de un comunicado, a convocar a todos los sectores para consolidar "un gran frente electoral" para las elecciones.



El titular del PJ provincial e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, aseguró que habló con Fernández, quien le confió que "la etapa que viene es con todos".



Otro referente de la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional Fernando Espinoza, escribió por Twitter: "En la Semana de Mayo nuestra querida Presidenta Cristina nos dio una muestra concreta de amor a la Patria. Su generosidad y grandeza, sumadas a la unidad del campo nacional y popular, nos harán invencibles. Recuperaremos, en unidad, un país para todas y todos. Felicitaciones a nuestro candidato a Presidente, el querido compañero y amigo @alferdez. Un fuerte abrazo peronista".



Luego de conocerse el anuncio de Cristina, el diputado Felipe Solá declinó su precandidatura presidencial y dijo que con la confirmación de esta fórmula se cumple el "objetivo" de "construir una unidad amplia".

Desde otra postura, el precandidato presidencial Daniel Scioli confirmó que participará de una "gran PASO" del peronismo y remarcó que sus "enemigos son las políticas de ajuste".



El miembro del consejo directivo del PJ Nacional y dirigente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro valoró que encabece la fórmula presidencial Alberto Fernández.

"Él tuvo una visión crítica de la gestión de Cristina en un momento determinado. Lo que demuestra una buena señal", indicó en diálogo con FM radio Cultura. Algunos, en contra Por otra parte, el ex presidente Eduardo Duhalde tomó distancia de la decisión de la ex jefa de Estado y calificó como "un grave error" su decisión, al opinar la fórmula "no puede ganar sin ninguna duda", y advirtió que el anuncio del binomio le recordaba "a la quema del cajón de Herminio" Iglesias, en la campaña electoral de 1983 del candidato a presidente del PJ, Italo Lúder.



En esa tónica, el gobernador de Salta y precandidato a presidente por Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, consideró que la fórmula es "parte del pasado", al tiempo que confirmó que continuará con su postulación en el espacio del peronismo no kirchnerista.



Otro dirigente que se mostró dispuesto a sostener su precandidatura presidencial dentro del peronismo fue el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, quien dijo: "No sé si es peronista (por Fernández). Para mí es neoliberal y con Cristina forman una expresión liberal socialdemócrata. No me bajo y voy a competir en las PASO del Frente Nacional, tal como lo propuso el Partido Justicialista", subrayó el ex funcionario.