Schiaretti ratificó que Alternativa Federal tendrá su propio candidato

La mirada de Lavagna

El anuncio de Cristina Kirchner sacudió el tablero político y generó todo tipo de análisis y especulaciones sobre el efecto que esto tendrá en el escenario electoral."Estamos trabajando en la construcción de una Alternativa Federal y esta construcción va a tener una representación en las próximas elecciones presidenciales", aseguró el mandatario cordobés que viene de obtener un plebiscitario triunfo en la provincia que administra.Schiaretti se desmarca así de otros gobernadores peronistas que expresaron su beneplácito ante la nueva fórmula y en parte también de Sergio Massa, otro referente de Alternativa Federal, que dio una opinión positiva sobre Alberto Fernández.Desde las primeras horas, trascendieron reacciones al anuncio de CFK de referentes del gobierno nacional, de Sergio Massa y de numerosos dirigentes opositores, pero nada se sabía hasta ahora de qué pensaba Roberto Lavagna sobre la estrategia que hoy develó el kirchnerismo."Esto le trae problemas a Macri, a nosotros nos beneficia?", resumieron a Infobae desde el entorno de Lavagna, al ser consultados sobre qué análisis hacía el ex ministro de Economía de la fórmula Fernández ? Fernández."Ratifica el importantísimo lugar que tiene un centro progresista definitivamente opuesto a ambos extremos de la grieta. Por eso, seguimos construyendo esa alternativa, con fuerte espíritu federal y democrático", explicaron en diálogo con este medio.En este nuevo escenario, cobra mayor relevancia aún el encuentro que la semana próxima mantendrán los referentes de Alternativa Federal. Son numerosas las incógnitas que hay alrededor de esa reunión. Lo que está claro es que se hará una lectura profunda de lo que allí suceda.La foto de los allí presentes expondrá quiénes son los dirigentes que ratifican su pertenencia a ese espacio; las ausencias serán vistas como una sangría que debilitará a la "tercera vía" electoral. Todo lo que allí ocurra le sumará nuevos condimentos al tablero electoral.La presencia de Lavagna en esa cumbre aún no está confirmada, pero desde su entorno admitieron en declaraciones a este medio que hay una clara intención de asistir: "Seguramente vamos a estar, si llega la invitación?"Hasta ahora, son siete los gobernadores que expresaron públicamente su apoyo a la fórmula que componen Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En esa lista se inscriben que Roxana Bertone (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Domingo Peppo (Chaco), Juan Manzur (Tucuman), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Casas (La Rioja). El entrerriano Gustavo Bordet también saludó el anuncio, pero aclaró que dialoga "con todos los sectores". No todos quieren mostrar las cartas, el juego recién empieza.