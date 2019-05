Bordet bregó por lograr consensos para construir una alternativa nacional

Actividades en Gualeguaychú

Casa Redes

Inauguración gas natural

Otros aportes y viviendas

Presencias

Durante su estadía en la ciudad este sábado, en la que estuvo acompañado por los ministros de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Planeamiento, Luis Benedetto; y el intendente Martín Piaggio, el mandatario recorrió las obras de restauración y puesta en valor de la escuela Secundaria Nº 12 Luis Clavarino y de la Catedral San José. También visitó la escuela de Educación Técnica N° 2 Pbro. José María Colombo y la Casa Redes, donde entregó aportes del programa Cuidadores de Casa Común y herramientas a 20 jóvenes para ser utilizadas en emprendimientos de la economía social.También Bordet encendió el mechero para dejar habilitada la ampliación de la red de distribución de gas natural, 2º etapa e inauguró el Museo del Carnaval junto al intendente.En declaraciones realizadas a la prensa local, Bordet manifestó que el anuncio de la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner "forma parte de un proceso que se viene dando previo a las elecciones nacionales, donde está habiendo reacomodamientos"."Desde Entre Ríos he sido muy claro siempre en construir consensos que posibiliten la unidad; esto es un paso más, muy importante, para ir consolidando y logrando la unidad. Hay que hablar con otros sectores, pero nosotros hoy estamos focalizados en la elección de Entre Ríos, que será en tres semanas y estamos poniendo todo el esfuerzo en ello", subrayó.Y agregó: "El 9 de junio son nuestras elecciones aquí en la provincia y para esto venimos trabajando, proponiéndoles a los entrerrianos avanzar decididamente en consolidar todo lo que hemos hecho en estos cuatro años y proponer para los cuatro años que vienen tres ejes de crecimiento, producción y empleo, que están sustentados sobre políticas públicas muy fuertes. Con estos tres elementos, puertos integrados, una nueva matriz energética y una red secundaria y terciaria para nuestra producción, nosotros estamos en condiciones de asegurarle mejor estructura de costos a nuestros productores, mejor rentabilidad y mejor y más empleo de calidad en la provincia de Entre Ríos".En otro orden, el gobernador insistió en la necesidad de concretar una reforma política en la provincia, "que le dé cada vez más calidad y que garantice todo el sistema de participación de los ciudadanos en la vida pública de Entre Ríos, no sólo en lo que son las elecciones para elegir autoridades, sino que hay otros mecanismos de participación democrática y ciudadana, que están previstos en la Constitución de 2008, que tendrían que aplicarse en un futuro en Entre Ríos".En ese marco, recordó que en su momento envió un proyecto de reforma política "que no fue tratado a raíz de la posición de los sectores más conservadores de todos los partidos políticos, donde había ejes que son muy claros y que tienen que darse en Entre Ríos, como la equidad de género; yo plantee que la mitad de los cargos electivos tenían que corresponderle a mujeres, pero no porque tiene que estar establecido por una ley, sino para garantizar un derecho; ese, como el de la participación de las minorías y como también explorar un sistema de boleta única que permita elegir por categorías, hay que dar la discusión".El gobernador desarrolló diversas actividades en Gualeguaychú, entre ellas la inauguración del Museo del Carnaval, ubicado en el parque de la Estación. "Este museo representa la cultura popular de la ciudad de Gualeguaychú que se traslada a toda la provincia de Entre Ríos, por lo que es una gran satisfacción poder compartir este momento, tener la posibilidad de aprender, porque algo novedoso siempre se encuentra en cada lugar de la provincia que uno recorre, y de ver cómo el esfuerzo que ponen los clubes y la comparsas se corona en beneficio, no sólo de Entre Ríos, sino de la argentina, por eso Gualeguaychú es el Carnaval del País".Agregó que Gualeguaychú "es la referencia obligada del Carnaval en la Argentina y esto es un plus que tenemos que tomar. Como entrerrianos cuando salimos de la provincia nos pone orgullosos y no es solamente por la industria del turismo, sino que es la cultura, es lo que nos da esa fuerte identidad; y el museo tiene que ver con eso, con dejar que no se pierdan los principios y los objetos fundacionales del carnaval. Además, porque alguien que viene a Gualeguaychú fuera de temporada, aquí tiene para recrear; y el que lo ve, vuelve después para el carnaval".Por su parte, el intendente Piaggio señaló que "es un momento de felicidad para todos nosotros" y celebró "la apertura de este lugar, que soñamos desde hace mucho tiempo todos los integrantes del mundo carnavalero, que tanta identidad nos genera y tanta pertenencia y orgullo".El mandatario visitó también la Casa Redes, donde entregó aportes y herramientas a 20 jóvenes en el marco del programa Cuidadores de Casa Común. Al hablar en el acto mandatario, señaló que "cuando uno diseña una política social, uno puede imaginarlos, pensarlo, diagramarlo, pero tiene mucha más fuerza cuando estamos cara a cara; esto posibilita que pongamos mucha más decisión en seguir avanzando en este tipo de programas".Allí, Bordet entregó aportes por 1,4 millones de pesos en el marco del programa Cuidadores de Casa Común 2019 y herramienta a los 20 jóvenes participantes de ese programa en 2018. También entregó un aporte a la Fundación INKA de 1.107.000, en el marco del programa Formar para Emprender, destinado a 25 adolescentes y jóvenes de 16 a 21 años en situación de vulnerabilidad psicosocial.Posteriormente Bordet se trasladó a calle Los Sauces, entre Jordán y Mansilla, donde encendió el mechero para inaugurar la obra de ampliación de la red de distribución de gas natural, 2º etapa. Se trata de una obra de casi 19 millones de pesos que consistió en el tendido de 10.700 metros de cañería y que abarca una población de 650 potenciales usuarios de numerosos barrios. Esta semana se inició la ampliación de la obra por otros 7,6 millones de pesos para el tendido de otros 4.300 metros de cañería.Por otra parte, entregó aportes de 1 millón de pesos a la Municipalidad de Gualeguaychú; de 250.000 pesos al Club independiente; de 30.000 pesos a la Cooperativa Andrade ltda.; y de 63.000 pesos a Bomberos Voluntarios; y también fondos a emprendedores del programa Poder Popular y créditos del Ministerio de Desarrollo Social a jóvenes emprendedores a tasa cero.También se anunció que se aprobó el llamado a licitación, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), para la construcción de 22 viviendas de madera en Gualeguaychú, financiadas íntegramente con fondos provinciales, en el marco del programa Primero tu Casa.El gobernador estuvo acompañado por su esposa Mariel Avila; el intendente Martín Piaggio; la ministra de desarrollo Social, Laura Stratta; y el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto. También estuvieron el presidente del IAPV, Marcelo Casaretto; la titular del Consejo General de Educación, Marta Landó; el diputado nacional Juan Jose Bahillo; el senador nacional Guillermo Guastavino; y la diputada provincial Leticia Angerosa, entre otros.