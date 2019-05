Bahl: "La tracción a sangre es una realidad que vamos a cambiar"

El vicegobernador, y candidato a intendente de Paraná, Adán Bahl, afirmó su compromiso de trabajar para la erradicación de la tracción a sangre y activar un modelo de ciudad sana e inclusiva en la que se aborde integralmente la salud animal y su problemática social. Lo hizo en el marco de un nuevo encuentro con organizaciones que defienden y trabajan por los derechos de los animales.



Desde el predio donde la fundación "Mi reino por un Caballo" tiene en recuperación y cuidado a nueve equinos, Bahl reafirmó que: "La tracción a sangre es una realidad que no queremos y que vamos a cambiar. Me comprometo a erradicarla de nuestra ciudad, brindando oportunidades y apoyo para que las personas que la utilizan se adapten a otro sistema".



"Para lograrlo -agregó- vamos a trabajar mano a mano con las organizaciones que ya se están ocupando del tema, tenemos que sumar esfuerzos, profundizar el alcance de los programas que existen, hacer cumplir la ley y garantizar los derechos que esa ley declara".



En ese marco el candidato a intendente de Paraná, junto a su compañera de fórmula, Andrea Zoff, adelantó que "junto a las organizaciones, vamos a crear espacios de recuperación para los animales y un programa que permita sumar el aporte de muchos paranaenses en este tema". "Queremos una ciudad más sana y más inclusiva" sentenció finalmente. Por más protección Además de los miembros de esa Fundación, estaban los integrantes de No Más T.A.S Paraná; trabajadores de la salud animal del ámbito municipal y proteccionistas independientes que integran otras organizaciones. Todos plantearon las dificultades diarias para poder desempeñar sus tareas, para poder cumplir sus objetivos y sobre todo, los retrocesos en materia de derecho de los animales.



"Hay un estado de vulnerabilidad y desprotección total hacia los animales, particularmente de los caballos que, por una cuestión histórica y cultural, son maltratados y ese maltrato naturalizado y sin dejar de mencionar que también se vulnera a los niños y trabajadores, los Derechos Humanos; por eso desde la Fundación pregonamos una mayor intervención del Estado, sobre todo del municipio que hoy es casi nula", explicó Fernando Di Benedetto, abogado y voluntario de Mi reino por un caballo.



"Bahl nos ha demostrado con su presencia y su compromiso que sí está en su agenda motorizar el vínculo con las ONG que son las que conectan a los gobiernos con la sociedad y eso resulta muy auspicioso frente a tanto desamparo", expresó el profesional.



Laura Bupo, otra de las voluntarias de la Fundación contó como es el proceso para el rescate y la posterior recuperación de los equinos: "Le pedimos a la gente que haga la denuncia, que puede ser anónima, porque esa la manera en la que nosotros podemos actuar; pese a las dificultades que tenemos, con la denuncia interviene la policía, la justicia y a partir de ahí comienza una nueva vida para ese animal, tan maltratado, porque llega a nuestro predio para ser atendido, recuperado y luego acceder a una adopción responsable", explicó.



"Resulta indispensable el trabajo en red, comprometido, que no conozca horarios ni excusas" reflexionó finalmente.