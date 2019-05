Invierten más de 71 millones en obras viales y sanitarias en departamento Islas

El gobernador Gustavo Bordet suscribió contratos por más de 71 millones de pesos para el departamento Islas, para el inicio de la planta potabilizadora de agua de Villa Paranacito; la reconstrucción de banquinas en ex ruta 46 y el bacheo del ingreso a Ibicuy.







En el acto estuvieron presentes el intendente de Villa Paranacito, Gabriel García; el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; la titular de Vialidad, Alicia Benítez; los diputados provinciales Martín Angiano y Carmen Toller; y el senador provincial Daniel Olano, del departamento Islas; entre otros.







En la oportunidad, se firmó el acta de inicio de la obra de planta potabilizadora de Agua de Villa Paranacito, por un monto de 12.450.476 pesos con la empresa Bridge Hydrogen S.A., que tiene un plazo de ejecución de 120 días corridos. La obra se realizará con recursos provinciales.







Benedetto señaló que "se firmó el acto de inicio para la obra de agua, que consiste en la colocación de un módulo de agua nuevo en Villa Paranacito, que es parte de una obra para mejorar el suministro y la calidad de agua en la comunidad. Abarca la toma de agua y la planta; y luego una mejora en la distribución".







Precisó que "es una obra que está dentro del Plan de Agua y Saneamiento que estamos llevando adelante, con fondos provinciales, y está dentro de lo que se programó para este tipo de localidades que necesitan una mejor calidad de agua por el crecimiento que han tenido".







Por su parte, Alicia Benítez se refirió a los contratos para obras viales. Según precisó, se trata de "dos contratos, uno referido al alteo de la ruta a Villa Parancito, reposición de ripio y banquinas. Es una obra muy demandada porque es el único acceso que tiene la localidad, llegando a una altura de 4,30 metros; o sea que nunca más Villa Paranacito va a quedar aislada como pasaba en otras épocas".







En cuanto a la segunda obra, precisó que "es una primera etapa de bacheo del acceso a Ibicuy, donde por los puertos que están trabajando con el transporte de madera y demás y las muchas areneras ubicadas en la zona, la ruta, producto de esta gran demanda, tiene un deterioro importante. Luego le sigue el proyecto de una segunda etapa a la que se ha comprometido el gobernador, que es la rehabilitación de la ruta".







La funcionaria indicó que a esta obra, como "al total de las obras viales que hoy se están ejecutando, las está pagando la provincia. Más allá de que en el caso del Acceso Norte a Paraná la Nación es la que financia la obra, la paga la provincia porque no han llegado los desembolsos; o sea que hoy el 100 por ciento de las obras de Vialidad son con fondos de la provincia". Calidad de vida Por su parte, el intendente de Villa Paranacito celebró las obras para su ciudad. "La planta de agua potable es una obra muy importante para nuestra localidad, con todo lo que eso conlleva; hoy poder darle agua segura a la población es un servicio sanitario, o sea que tiene doble sentido".







"Es una obra que veníamos hablando con el gobernador desde el año pasado, y concretarla hoy -porque ayer ya empezaron los trabajos- nos pone sumamente contentos", subrayó.







Por último, destacó que además "esta obra va a generar trabajo en su construcción y también en la planta de agua; pero principalmente el agua es un servicio vital y esencial que debe tener cada ciudadano de cualquier lugar y esto hace al desarrollo social y a la calidad de vida de las personas".







Asimismo, subrayó las obras viales que se ejecutarán en la zona. "Hemos firmado también la tercera etapa de la obra de un camino que en el 2016 se cortaba con las inundaciones y con algunas crecientes menores. Hoy hemos logrado un alteo por encima de los niveles de creciente y en esta tercera etapa conlleva, no solamente lo importante que es la comunicación vial, sino también un beneficio para todos los emprendedores, tanto los productores como los prestadores turísticos". Planta de agua Actualmente, el servicio de agua potable en esta localidad es prestado por la Cooperativa de Agua Potable, que cuenta con un tanque de almacenamiento y su red de distribución. El proyecto contempla emplazar una nueva planta potabilizadora de 50m3 de capacidad que tratará el agua proveniente del río Paraná, con el objetivo de reforzar la dotación ya que el modulo instalado no satisface la totalidad de la demanda. Además de ser el único sistema de producción de agua potable, se hace imposible su reparación y mantenimiento debido a que para ello se debería cortar el suministro a todos los habitantes por tiempo prolongado.







La instalación de un nuevo módulo de potabilización permitirá reparar el existente y sumar a la demanda de agua potable a toda la población por un período de 20 años en forma continua y permanente. Obras viales También se firmó el contrato para la ejecución de la obra de bacheo del acceso a Ibicuy desde la ruta nacional 12, del departamento Islas. El monto de la obra es de 38.131.145 pesos y la empresa es O.I.C S.A.







Se prevén trabajos de bacheo superficial con mezcla asfáltica en 0,06 m de espesor y bacheo profundo con suelo calcáreo estabilizado con 4 % de cemento en una longitud de 18.900,00 metros, entre los kilómetros 26,10 45.







En cuanto a la obra de reposición de ripio, reconstrucción y protección de banquinas en la ruta provincial A 08 (ex 46) en el tramo ruta nacional 12 Villa Paranacito, el presupuesto es de 20.734.460 pesos y la adjudicataria es la constructora Dos Arroyos S.A.







Se prevén trabajos de reposición y mantenimiento de ripio, colocación de baranda metálica y reconstrucción y protección de banquinas.