ARA San Juan: Aguad atribuyó el hundimiento a "la falta de adiestramiento"

El ministro de Defensa brindó detalles acerca de la conclusión a la que arribaron expertos submarinistas convocados por su cartera."Es la conclusión a la que han llegado las pericias hechas por expertos submarinistas, que hablan de la falta de adiestramiento y de la falta de renovación de capacidades, entre otras, como las causas más probables del hundimiento del ARA San Juan", expresó Aguad a la radioConsultado sobre si se refería a una falta de entrenamiento de los que estaban dentro del submarino, el ministro respondió: "Exactamente y de los que estaban afuera, también".Aguad afirmó que".Botado en Alemania en 1983 e incorporado a la Marina de guerra en 1985, el ARA San Juan era uno de los tres submarinos del país, cuyo proceso de reparación en la mitad de su vida útil había terminado en 2014.Los restos del San Juan fueron localizados en noviembre de 2018 por el buque Seabed Constructor, de la empresa estadounidense Ocean Infinity, en el Atlántico sur, a 500 km de la costa argentina, en el Golfo de San Jorge.Se calcula que la implosión se produjo dos horas después del último contacto del submarino, el 15 de noviembre de 2017.Hasta ahora no se hizo ninguna pericia sobre los restos del submarino y da esas conclusiones", dijo el abogado querellante Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, tripulante del San Juan.A su vez, pidió la recusación de la jueza Marta Yañez, a cargo de la causa que no tiene imputados, aunque la tragedia motivó en su momento la destitución del jefe de la Marina, Marcelo Srur.Isabel Vilca, hermana del tripulante fallecido Alejandro Polo, dijo al canal C5N: ". ¿Está diciendo que su gente no está capacitada, entonces para qué está la Marina si no prepara a su gente".