El gobierno provincial acompañará varios proyectos de obras para Diamante

Estabilización de barrancas

Distintos proyectos para la ciudad de Diamante, entre ellos una costanera, un centro cívico y la reactivación de las termas, fueron abordados por el gobernador Gustavo Bordet en un encuentro con el diputado provincial por ese departamento, Juan Carlos Darrichón."Me voy satisfecho porque ha sido una muy buena reunión de trabajo donde pudimos analizar algunas situaciones que tienen que ver con obras para la ciudad de Diamante y el compromiso por parte del gobernador, que siempre nos está acompañando", subrayó el legislador.Según precisó, una de las iniciativas es trabajar "un proyecto de una costanera, que hoy Diamante no tiene, para unir Punta Gorda con Puerto Nuevo. Para nosotros es muy importante esa obra; la idea hacer un proyecto a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y luego evaluar su financiamiento de acuerdo a los costos que se determinen".Añadió que también se conversó sobre "la posibilidad de contar con un centro cívico, ya que Diamante tiene hoy diferentes oficinas provinciales con una erogación mensual importante. Nosotros tenemos el ex mercado, un lugar histórico que Diamante tiene que recuperar, y la idea sería lograr un convenio donde la provincia haga un desarrollo para tener oficinas y hacer un centro de convenciones, a otra escala"."El gobernador se interesó en este proyecto porque esto le va a significar también a la provincia el ahorro en alquileres y a nosotros como ciudad nos va a ordenar, así que tomó la decisión de empezar a trabajar este proyecto con el Ministerio de Planeamiento", acotó.Darrichón destacó que asimismo se analizó otra iniciativa que tienen que ver con las termas con que cuenta la ciudad, ya que "es muy importante para el desarrollo turístico. Planteamos la posibilidad de hacer un convenio con la provincia y, ya que nuestras termas tienen características para la salud, poder ofrecerles un producto a nuestros jubilados provinciales. La idea es que la provincia pueda brindarle los jubilados una posibilidad turística como la nuestra, que puedan disfrutar de las termas, y a Diamante la beneficie con una afluencia de público permanente".El legislador comentó que además abordaron el tema de la estabilización de las barrancas. "Para los diamantinos las barrancas tienen que ver con nuestro paisaje, con nuestra esencia. Pero somos concientes de los problemas que ocasiona el desbarrancamiento, que es algo natural y tenemos que ver cómo planificar para que no se construyan viviendas muy cerca"."Nuestros pescadores viven cerca del río y son los que más sufren este problema", acotó, por lo que se necesita dar una solución. Al respecto mencionó que "hay una parte de la barranca de Diamante hacia el norte que tiene un tratamiento que ha dado resultado y la idea que ya está trabajando el CFI por decisión del gobernador es continuar con ese mismo sistema hacia el sur, para tratar de estabilizarla".