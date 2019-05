Marcos Peña: "A un Presidente no se lo somete a una interna"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a cruzar al gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, y a otros dirigentes que piden que se lleven a cabo una PASO entre Mauricio Macri y otro candidato de Cambiemos al remarcar que "a un presidente no se lo somete a una interna"."Hay un consenso de revalorizar Cambiemos y redoblar este espacio político. El liderazgo de Macri es incuestionable. El camino natural es que sea candidato sin internas", precisó Peña en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).Cornejo había indicado el miércoles que "Cambiemos requiere una reformulación y tal vez Mauricio Macri no sea candidato", al tiempo que no descartó que el mandatario nacional sea sometido a una interna para ver luego si es el candidato presidencial electo para ir a las generales en octubre.Por otra parte, el jefe de Gabinete negó que se hayan devaluada la moneda argentina y en ese aspecto sostuvo que fue todo una "consecuencia del cambio flotante".El funcionario también reconoció que "la falta de competitividad de la moneda" superó sus pronósticos.En ese sentido, Peña hizo una autocrítica y subrayó que uno de los errores del Gobierno fue haber sido "demasiado ambicioso" con ciertas metas pautadas en el inicio de la gestión. Una de ellas, ejemplificó, fue la relacionada con el programa fiscal.De cara a las elecciones, el jefe de Gabinete opinó que no se puede reducir la discusión de desempeño de Cambiemos "al bolsillo"."Es subestimar la dignidad de los argentinos. Hay cambios que necesitan tiempo para notarse", cerró.