El Gobierno celebró que el juicio contra Cristina Kirchner no se postergue

Política La Corte aclara que el juicio a Cristina no está suspendido y arranca el martes

El ministro de Justicia, Germán Garavano, resaltó que "es importante" que el juicio contra la ex mandataria Cristina Kirchner "se pueda hacer", y aseguró que "no hubo ningún operador" del Gobierno que haya influido para que la Corte Suprema aclarara que el proceso judicial se iniciará el próximo martes como estaba previsto.En este sentido, el funcionario nacional consideró que lo que hizo el máximo tribunal argentino fue "aclarar una serie de puntos" sobre su resolución del martes pasado, que parecía que postergaba el comienzo del juicio.Además, el ministro comentó que al presidente Mauricio Macri "le había generado preocupación" la reacción de la población "y cómo eso podía afectar al Poder Judicial".El Gobierno había recibido con sorpresa la resolución de la Corte con la que había decidido analizar los pedidos de las defensas de la ex presidenta y otros implicados en la causa por irregularidades en la obra pública conocida como "Vialidad", lo cual se pensaba que iba a provocar el atraso del primer juicio oral contra Cristina Kirchner.De hecho, el miércoles último, el jefe de Gabinete Marcos Peña convocó a una reunión en la Residencia de Olivos al ministro de Justicia, con el jefe de asesores de la Presidencia, José Torello, y el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, para analizar aquella maniobra.Por su parte, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, celebró la medida de la Corte a través de las redes sociales: "La República es más importante que todo y que todos.Nadie ni nada están por encima de la Ley. Ni los jueces, ni los Presidentes. La Justicia es una y debe ser igual para todos", escribió en Twitter.