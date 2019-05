Enersa respondió "en tiempo y forma" los pedidos de informe de Benedetti

Política Benedetti pidió a Enersa los últimos cinco balances de la empresa

"Enersa es una Sociedad Anónima que presenta, año tras año, su Memoria y Balance. Es una empresa regida por estrictos controles por parte del Estado provincial", explicó el presidente Jorge González. "Cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar esta información, y el señor Benedetti no es la excepción. Llama poderosamente la atención la puesta en escena. Hicimos varios intentos de poner los balances a su disposición pero, a la fecha, no hemos tenido respuesta", continuó."Comprendemos el malestar que mucha gente puede tener, el señor Benedetti incluido, con respecto a los incrementos tarifarios", agregó González y recordó que "la realidad es una sola y basta con tomar una factura de luz de tres años atrás y compararla con una actual: el Gobierno Nacional incrementó en más de 1500 % el costo de energía eléctrica, a valor dólar, en poco más de tres años, y redujo sistemáticamente el beneficio de la Tarifa Social Eléctrica hasta su total eliminación a partir del pasado 1° de enero". "Ante este panorama, el gobernador de la provincia tomó dos medidas trascendentales pensando en todos los entrerrianos: sostuvo la tarifa social y congeló la tarifa en Entre Ríos a partir del 1° de mayo", destacó.González también agregó que "Enersa es una empresa con menos de diez horas de corte por usuario/año, cuando existen muchas otras distribuidoras nacionales y del exterior que están en el orden de las treinta horas o más (ver gráfico). Además, las utilidades se reinvierten en un 100%. Al ser una empresa provincial, el Estado está en su derecho de disponer de ellas y, sin embargo, no lo hace. Las ganancias se reinvierten sistemáticamente en inversiones, en obras de transmisión, distribución, mantenimiento y operaciones con el fin de acompañar el crecimiento de la demanda y minimizar cualquier inconveniente en el servicio eléctrico, priorizando siempre una calidad de servicio comparable con las mejores distribuidoras de Latinoamérica".El gráfico que acompaña esta nota refiere al total de interrupciones por cliente en horas de varias empresas de energía eléctrica, y no ha sido elaborado por la propia distribuidora, sino por el CIER (Comisión de Integración Eléctrica Regional, organización que reúne a empresas y organismos del sector energético nacional e internacional). Dicho gráfico demuestra que Enersa se encuentra muy por debajo de la media, no sólo entre empresas argentinas sino latinoamericanas.