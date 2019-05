La Corte aclara que el juicio a Cristina no está suspendido y arranca el martes

La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves 16 de mayo que el juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner por presunta corrupción en la obra pública comenzará el próximo martes.En un comunicado, la Corte aclaró que su pedido "". También detalló que "en el contexto actual de las causas mencionadas podrán satisfacerse simultáneamente por un lado la necesidad de que los procesos judiciales en temas tan delicados avancen, y por el otro, el respeto del derecho de defensa de los imputados".Según detallaron, "", en tanto, agregaron: "La decisión no tiene firma alguna de los ministros ni disidencias, y se concreta con la sola firma del secretario, tal como es de estilo y como fuera oportunamente publicado en el Centro de Información Judicial"."De este modo se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno, los procesos llevados adelante culminaron nulificandose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad.", concluyeron.El presidente del Tribunal Oral Federal N°2, Jorge Gorini, había adelantado esta mañana que cumplirían con el trámite solicitado por la Corte aunque aclaró: ". Lo que sí, estoy remitiendo a pedido de la Corte Suprema la causa principal para que se resuelvan nueve recursos a instancia de presentaciones de las partes".La resolución de ayer había generado el repudio del Gobierno. La misma titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, apuntó contra la medida y agregó: "En una escandalosa resolución con olor a".La funcionaria recibió el apoyo del". En la causa por presunta corrupción en la obra pública también están imputados el empresario detenido Lázaro Báez, y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Fuente: (Perfil).-