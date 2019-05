Cornejo: "No hay que descartar que Macri no sea candidato"

El titular de la UCR, Alfredo Cornejo, afirmó que "no hay que descartar" que el presidente Mauricio Macri "no sea candidato" y abogó por definir la fórmula en las primarias tras evaluar que Cambiemos "quedó chico y hay que reformularlo hacia una coalición más amplia".



El presidente del Comité Nacional de la UCR se expresó así durante el evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), donde además lanzó un dardo a Marcos Peña, al evaluar que "hay que buscar un jefe de Gabinete que tenga el poder suficiente" para encarar las reformas necesarias.



"No hay que descartar que Macri no sea candidato, creo que tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades", lanzó el referente radical y gobernador de Mendoza ante el auditorio del Hotel Alvear Icon, al tiempo que señaló que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, también podría ser candidata.



En este sentido, consideró que "una PASO que puede ser Macri compitiendo contra otra figura es una opción, que podría ser un plan A" y, para aclarar la postura mayoritaria de la UCR de cara a la Convención Nacional del 27 de mayo, señaló: "No nos vamos de Cambiemos pero sí creemos que requiere una reformulación".



"Cambiemos solo no puede lograr los objetivos, se necesita un poder político mayor al que ha logrado construir Macri. Ese poder político mayor requiere de ampliar a figuras representativas de la política argentina en un programa similar al que dio origen al 2015 pero corrigiendo las cosas que se hicieron mal", evaluó.



Al respecto, sostuvo que "Cambiemos quedó chico" y reiteró que peronistas como Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti, Sergio Massa o Roberto Lavagna "podrían contribuir a esa ampliación, quizá con otro nombre, no Cambiemos".



Luego, disparó: "Además hay que buscar un jefe de Gabinete que tenga el poder suficiente, que sea apoyado por el Congreso para las reformas que la economía necesita a partir del 10 de diciembre".



Cornejo insistió en sumar a dirigentes de otros espacios y señaló que "quizás los candidatos de otros partidos no quieran estar en Cambiemos pero si se arma una nueva coalición con otro nombre quieran estar", al tiempo que remarcó la necesidad de "construir esta nueva coalición que no dé lugar a un regreso del populismo".



La UCR reunirá el 27 de mayo a su Convención Nacional para definir la política de alianzas del partido de cara a las elecciones de octubre y, según confirmaron a NA fuentes partidarias, la pertenencia a Cambiemos se ratificará.



Descartada cualquier posibilidad de ruptura (como promueven dirigentes como Ricardo Alfonsín y Juan Manuel Casella, a quienes identifican como una postura minoritaria) lo que está en discusión son las condiciones que el radicalismo le pondrá al PRO.



Entre esos puntos aparece la exigencia de una mayor participación en el Poder Ejecutivo y en el proceso de toma de decisiones de Gobierno.