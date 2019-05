El Ventilador: "Convulsionadas" definiciones electorales

Córdoba y el después

La unión ¿hace la fuerza?

"La coalición que el radicalismo quiere es impracticable"

El periodista de Página Judicial, Juan Cruz Varela

"La Corte pide el expediente, lo pueden tener dos, seis meses, pero esto termina en que Cristina no va a ser candidata"

El periodista Rubén Almará

"El radicalismo le dio a Cambiemos las estructuras, para que lleguen a todos lados"

El conductor de Radio y TV de Crespo, Ezequiel Carlson

"En Paraná pasan hechos políticos que no se ven en el resto de la provincia"

El periodista Jorge Riani

"El peronismo de Cerrito se logró unir y no hubo internas"

Alejandro Seimandi, periodista de Cerrito

"Tenemos medido que la gente vota por una multiplicidad de factores"

La consultora Analía Varela

"La Corte sentó un precedente con la decisión de tomar el expediente de la causa de Cristina"

El periodista Javier Aragón

"Todos deberíamos saber si existió corrupción o no"

El locutor Alejandro Abero

"Si Macri no se presenta es porque está reconociendo el fracaso de Cambiemos"

El panelista Mariano Kohan

"Nos tiene que preocupar cómo está la gente frente a la justicia en estos momentos"

La periodista Alejandra Rettore

"Elisa Carrió expresa, de modo obsceno, la crisis de Cambiemos"

La periodista Luz Alcain

, que hasta ahora sólo se maneja en los grises de la especulación.Por eso, los pocos lugares donde la ex mandataria elige para hablar, se convierten en el foco de atención en busca de alguna pista que confirme, o no, su participación en la carrera electoral hacia la presidencia en octubre.Desde la presentación de "Sinceramente" la semana pasada en la Feria del Libro, los días de Cristina vienen siendo más convulsionados, con hechos de fuerte tinte político que ya la introducen a jugar de lleno en la escena electoral.Hoy, sin ir más lejos, se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia de postergar el primer juicio oral contra la ex presidenta, que tiene fecha de inicio el próximo martes 21 de Mayo.Y ayer, por ejemplo, otro hecho la tuvo como protagonista. La casa del PJ en la Capital Federal se convirtió en la sede de una cumbre que dejó estampada la foto política de la semana. Cristina Kirchner se hizo presente en el lugar, al que no asistía desde el año 2003.El presidente del partido, José Luis Gioja y otros referente y mandatarios provinciales y nacionales, se mostraron encolumnados detrás de la figura de la senadora. Se supo queDespués de la reunión y en declaraciones a la prensa, Gioja dijo que antes de terminar el mes de mayo, se conocerá de forma oficial el armado de este gran frente justicialista. Al mismo tiempo, afirmó que la ex presidenta tendrá un rol más que contundente en ese armado.Los días corren y la fecha límite para definir candidaturas, previo al paso de agosto, ya está muy cerca.¿Cómo debe entenderse esta cumbre luego del triunfo contundente de Schiaretti en Córdoba y ausente en este encuentro?El PJ sin Cristina, y el PJ según Cristina. Frentes que se arman con especulaciones que comienzan a tener los días contados por el calendario electoral.El batacazo del peronismo en Córdoba durante las elecciones del domingo pasado, se suma a los resultados adversos que viene teniendo el oficialismo nacional en la mayoría de las provincias.Si bien los números de la economía no acompañan a un gobierno que busca la reelección, la contundencia de lo sucedido en Córdoba tiene una lectura aún más específica. Se trata de la provincia que en 2015 le aseguró a Cambiemos el triunfo a nivel país.Entre sumas y restas, los estadistas explican que el voto de los "desencantados" del macrismo, no alcanzan como único factor para entender este duro revés. El armado de un frente electoral fuerte y cohesionado, tal vez, puede explicarlo más.Para algunos, incluso, la trágica muerte de Juan Manuel de la Sota en septiembre pasado, líder histórico en Córdoba, provocó una fuerte unión del peronismo en aquella provincia, con Schiaretti como nuevo y claro líder.Así, este triunfo del actual Gobernador... ¿Diversifica el armado del PJ como un frente unido a nivel nacional, o lo potencia?Por su parte,¿Qué dicen los números que los encuestadores acercan cada semana al círculo chico del presidente Macri?Córdoba y el después.... De provincia clave de Cambiemos ¿a factor necesario para el Justicialismo?Varisco y Bahl comenzaron sus campañas en vistas al 9 de junio, mostrando gestiones.Luego de las PASO provinciales, el escenario local dejó números ajustados y muy pocos se animan a vaticinar resultados.Dentro de este último, algunas fuertes señales comenzaron a darse desde hace algunos días. El concejal Emanuel Gainza, que resultó segundo en las internas, sumó su apoyo explícito a la candidatura de Varisco y unificaron concejales en la lista oficial para las generales de junio.Incluso el Ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, se hizo presente ayer en Paraná para anunciar un nuevo plan de movilidad en la ciudad.Junto a Varisco, Benedetti y Gainza en cada momento, el Ministro se refirió a la posibilidad de revertir los resultados en la provincia.Así,opinó que "la contienda electoral se empieza a recalentar en la provincia de Entre Ríos, pero también a nivel nacional vienen sucediendo cosas. Desde el domingo a esta parte, vienen sucediendo cosas en el panorama nacional, como por ejemplo lo que sucedió el domingo en Córdoba, las explosiones declaraciones de Elisa Carrió hacia el seno mismo de Cambiemos, la presencia de Cristina Kirchner en la cumbre del PJ; además la polémica, para muchos, de la decisión de la Corte Suprema de suspender el inicio del juicio a Cristina Kirchner, por la obra pública en Santa Cruz"., remarcó que ""."Hay un dato que es objetivo y sirve para analizar. Lo raro es que la Corte pidió el expediente de la causa de Cristina para analizarlo y no tanto que un juicio empiece o se haga con cuestiones pendientes. Tenemos un caso muy palpable que es el caso Ilarraz. La Corte puede llegar a decretar que está prescripto, anular la condena y todo porque en su momento dijo que se haga el juicio y después se resolvería todo", consideró.", indicó.Sobre las elecciones nacionales, dijo que "".opinó respecto de la decisión de la Corte, que "hay que ir a la Ley de Procedimientos Administrativos, artículo 477. La Corte, donde hay desorden dice, traiga el expediente original que lo quiero leer, porque después se corre el serio riesgo, como puede correr riesgo la causa Ilarraz, de que las pruebas que portan, sean declaradas nulas".", opinó.Almará cree que "han creado el mote de corrupción, Durán Barba y compañía".A juicio del periodista "la de Carrió fue la actitud más coherente, más allá de los exabruptos que tiene. Si ella rompe con Cambiemos no pasa nada, y menos si se queda sin prensa. ¿Cuántos votos tiene Carrió? Es conocida mediáticamente pero no tiene estructura"., manifestó: "Durante los años del gobierno kirchnerista, en Crespo hubo un gobierno del mismo color, luego del 2015, está Cambiemos y se nota en profundidad una credibilidad muy fuerte hacia los hechos de corrupción que podría tener Cristina. Tiene mucho peso.".Respecto de la posibilidad de más participantes en una gran interna en Cambiemos, opinó: "Lo veo como una posibilidad grande de que se abra camino hacia otra alternativa, teniendo en cuenta como cae a figura del presidente, los números no son los mejores, los medios hegemónicos ya no pueden sostener tanto su imagen."."El radicalismo le dio a Cambiemos las estructuras, para que lleguen a todos lados. El PRO, por sí solo, no iba a llegar a los rincones del país, sino hubiese sido por el radicalismo", apuntó.Asimismo, manifestó: "Hacer proselitismo, política partidaria, a través de las redes sociales es fácil, lo hicieron bien, pero hay que llegar a los barrios, al viejo comité, donde todavía en los pueblos se reúnen, a esa estructura se las dio el radicalismo, cómo no lo van a tener en cuenta"."., indicó que "hay cosas que pasaron a partir de lo que pasó en Córdoba. Carrió habla de cómo le fue a Cambiemos en esa provincia".Sobre la causa de Cristina, dijo que "Pase lo que pase siempre se le va a ver una connotación política: si el juicio se hace está un partido atrás y si no se hace está otro partido atrás".", consideró.Respecto a la situación de Paraná, comentó que "junto a Frigerio, Benedetti, Gainza y Varisco presentaron el metrobus, una obra muy macrista que está en Buenos Aires. Va a ir por Zanni, Provincias Unidas, Artigas, Maciá".", resaltó., señaló que "me meto en la condición de ciudadano de derecho. La parte institucional y democracia que tenemos en Argentina debería funcionar de manera tal que ante un determinado plazo de llegar a una elección, las cuestiones como la causa de Cristina estén resueltas. Complica al ciudadano a la hora de tomar una decisión acorde a la democracia que no ha madurado y la venimos pidiendo hace rato"."Hay un período de tiempo donde un gobernador no puede inaugurar obras previo a las elecciones. Eso es bárbaro, pero la justicia sigue funcionando igual hasta el día antes de la elección con todos estos manejos, creando mantos de sospecha que no terminan diciendo nada. El gobierno puede haber tenido miedo a los conflictos sociales si resolvía algunas cuestiones antes", dijo.Sobre Cerrito, indicó que ""."El peronismo de Cerrito se logró unir y no hubo internas.", contó.Respecto a su experiencia de periodista en la política, remarcó que "en la actualidad es más fácil salir a tratar con la gente porque uno tuvo una comunión de muchos años en el medio. Son 22 años en radio y televisión. Uno puede ir a golpear la puerta porque no se desempeñó en un cargo. Yo estoy tremendamente feliz con lo que hago, vamos casa por casa".", dijo.opinó que esta situación que se vive a nivel nacional "no le conviene a nadie, ni a la democracia, ni a la justicia, ni a ningún partido. Hoy tuve una sensación de dolor y voy a hacer una analogía, tuve la misma sensación de dolor que tuve el día del indulto de Menem a los militares; sabía ese día que era un dolor a la democracia. Cy hablo desde mi opinión personal, que es de dolor".Consultada respecto a cómo incidiría en el voto un posible repunte de la economía, Varela aseguró: "En Entre Ríos hicimos un focus con gente que perdió el empleo y con gente que lo ha logrado recientemente, porque ha habido frigoríficos que han cerrado, pero hay otros que han comenzado a exportar como el de Oro Verde.r".hay otros que votan desde la pasión, otros que lo hacen desde lo político partidario", subrayó.Al mismo tiempo dijo: "estaría pareciendo que a nivel nacional, el factor económico, es importante a la hora de definir el voto"., remarcó que ""."La principal interesada en saber si hubo corrupción o no es Cristina.", indicó.Aseguró que "a cualquier persona que la imputan tiene que ir a responder a la Justicia y esta señora no se sienta, no quiere, hace medidas dilatorias".El presidente de la UCR "".Sobre los dichos de la diputada Elisa Carrió, opinó que "en Córdoba para el gobierno su candidato ideal era Schiaretti. Creo que el mensaje final sobre qué van a hacer si los derrotan, si se van a borrar, va al gobierno nacional, pero a la política encabezada por Frigerio y sus amigos"., dijo que "".", resaltó.Asimismo, sobre las elecciones nacionales, señaló que ""."Las declaraciones del presidente de la UCR Cornejo, deja una puerta abierta a decir `nos vamos todos´, porque ¿cómo se sostiene esto?", agregó., señaló que "vivimos en un país en el que el director editorial de Clarín declaró que ellos hicieron periodismo de guerra, es decir, atacar a un partido político distorsionando las cuestiones.".Asimismo, dijo que "Macri no solo tiene ego, sino que hay un montón de cuestiones que lo rondan".Esto está empezando a estar en crisis y Carrió está preparándose para correrse", opinó.Explicó que "Y no hay tiempo para generar un candidato".entendió que ", y es lo que, también como comunicadores, nos debe preocupar: cómo está la gente frente a la justicia en estos momentos".Rettore se preguntó ¿les parece que a esta altura el gobierno no quiere alianza con otros partidos?".opinó que "la novedad o no tanto, fue la palabra de Schiaretti una vez obtenido su triunfo. Uno podía estar más atento a ver qué decía respecto del escenario nacional, qué decía de las posibilidades de unidad del peronismo y la consolidación de una alternativa que vaya con el PJ unido. Más bien pareció tomar las consignas de las que se viene hablando desde el 2015 para acá, del peronismo republicano. Si bien agregó, `no soy el macho alfa de la alternativa federal`, que se ocupe otro".Respecto de Elisa Carrió, dijo: "Ella cuestiona que el gobierno nacional la deja sola en Córdoba, pero además advierte que no hay una estrategia. Dice que no le va a contestar a Bullrich, que manifestó que no tenían candidato en Córdoba. No hay solidaridad".Para Alcain"Respecto de la Convención, hoy están proponiendo lo que fue una postura minoritaria en la en la Convención de Gualeguaychú que fue el parto de Cambiemos. Había una postura que decía que había que sumar al peronismo anti k, a este Cambiemos, y fue desechada", aportó.