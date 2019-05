Bordet: "Aplicamos políticas públicas para generar trabajo genuino"

Economía Social

Repavimentación

Aportes y créditos

"El trabajo no se genera espontáneamente o con una declaración de deseos, sino con políticas públicas y estas son políticas públicas que aplicamos y vamos a profundizar para que haya más empleo genuino en la provincia de Entre Ríos", afirmó el gobernador Gustavo Bordet en Gualeguay.Junto a la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, Bordet firmó la resolución para dar inicio a la obra de bacheo de la ruta 11, entregó aportes y créditos a emprendedores, visitó la Biblioteca Popular para mantener un encuentro con la Sociedad de Escritores de Gualeguay y mantuvo contacto con vecinos y comerciantes de la ciudad."Con la mirada puesta en la infraestructura vial, una nueva matriz energética y puertos integrados, estamos en condiciones de mejorar la estructura de competitividad de nuestras empresas y economías regionales y esto es lo que asegura fuentes de trabajo en el futuro", dijo el mandatario.En el Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) suscribió un convenio para la rehabilitación del acceso asfaltado a Tres Bocas y de la ruta provincial Nº 11 entre los kilómetros 177 y 180. Además otorgó créditos a jóvenes emprendedores, y aportes a asociaciones y juntas de gobierno del departamento.Allí, Bordet afirmó que "nosotros tenemos la particularidad de que lo que prometemos lo cumplimos", y en ese marco, recordó: "Yo aquí vine en 2015 siendo precandidato a gobernador y me comprometí con el camino a Puerto Ruiz y lo hicimos; me comprometí con la ruta 51 y la estamos haciendo. Ahora vamos a profundizar las obras de los caminos".Respecto del trabajo entre provincia y municipio, el gobernador opinó que se desarrolla "de manera institucional, como lo hemos hecho siempre, entendemos que por sobre las personas siempre están las instituciones, hay que ser muy respetuosos de las instituciones"."Primero hay que trabajar para resolver los problemas que tenemos en cada ciudad y después plantear de cara a la sociedad cuáles son las propuestas que cada uno tiene para los cuatro años que van a venir de gestión, así es como se construye la democracia, así es como lo entendemos de una manera positiva, no yendo con agravios o calumnias y sin agudizar o profundizar diferencias", aseguró.En esa línea, dijo que "los argentinos y los entrerrianos estamos cansados de tener siempre divisiones constantes y tenemos que priorizar y privilegiar criterios que tiendan a la unidad y después que la gente elija libremente de acuerdo a las propuestas que cada uno plantea".El mandatario, manifestó que "estamos trabajando para proponer a los entrerrianos la provincia que queremos para los próximos cuatro años y esto ha que hacerlo personalizadamente".Durante la actividad, Bordet destacó el valor de la economía social, que "es la que tiene su cimiento en familias y personas que han decidido aplicar con el fruto de su esfuerzo y trabajo distintos proyectos de distinta índole para buscar no solo un sustento sino también un proyecto de vida"."Desde el Estado, lo que hacemos y hemos hecho desde el primer día de trabajo con la ministra Stratta, es buscar generar oportunidades para que se puedan canalizar estos proyectos", afirmó.Respecto de las entregas, aclaró que "son créditos, que se otorgan a distintos proyectos, que son muy blandos porque tienen un año de gracia y después se devuelven sin interés, este es el rol que tiene el Estado para poder garantizar que se puedan desarrollar este tipo de emprendimientos y actividades"."Que se haga a través de créditos es muy importante porque va a posibilitar con la devolución que haya otros emprendedores que puedan también tener acceso al mismo derecho", agregó.En esa línea, indicó que "uno se sorprenden cuando ve la voluntad conformadora e innovadora que hay en muchos emprendedores jóvenes en la provincia que quieren aplicar sus conocimientos a través de un proyecto. Y esto tiene que tener un estímulo, para eso trabajamos"."En momentos en que la macroeconomía no da a los ciudadanos respuestas acorde a sus necesidades, dificulta el poder tener un sustento, al que hacerlo fortaleciendo más que nunca los lazos de la economía social", completó.Destacó que la economía social, es la que "tiene que ver con la economía de todos los días, real, que es la que nos duele, más dura, es la economía que está en el seno de cada familia y ahí es donde tenemos que trabajar con políticas sociales que sean universales, que atraviesen a grupos etarios, de emprendedores por distintos tipo de naturaleza en sus proyectos y que posibilite y de las herramientas para poder generar ese desarrollo en sus actividades".Al ser consultada la titular de la cartera social, Laura Stratta, afirmó: "Estas políticas son las que implementamos desde Desarrollo Social para acompañar las actividades que realizan las instituciones de la sociedad civil. Hay específicamente también aportes para Jóvenes Emprendedores e insumos para comedores escolares y comunitarios"."El diseño de políticas sociales trasversales nos permiten continuar generando oportunidades para el desarrollo integral de nuestras comunidades. De eso se trata el Estado presente, de generar acciones que posibiliten el crecimiento de las entrerrianas y los entrerrianos. En este sentido, también es importante destacar el equipamiento para los comedores, porque permiten garantizar el derecho a una alimentación saludable", concluyó la ministra Stratta.En otro orden, Bordet puso de relieve la importancia de "poder estar dando cumplimiento a la repavimentación de un tramo de la ruta 11 hasta Tres Bocas, que era largamente demandado por la comunidad y mejorar de esta manera la traza vial de la provincia de Entre Ríos donde venimos trabajando con mucha inversión que sale enteramente de los fondos que tenemos en Vialidad provincial, tenemos que seguir haciéndolo de esta manera para poder tener mejores rutas, accesos y caminos rurales, a pesar de las grandes dificultades"."Tenemos que volcar estos recursos que generamos como fruto del esfuerzo de todos los entrerrianos", puntualizó.Por último, en materia de mejorar la trama vial, informó que "hemos pedido la ampliación al Fondo Fiduciario para desarrollo e infraestructura regional para poder tener los fondos necesarios para la culminación del camino a Puerto Ruiz".Por su parte, el intendente Federico Bogdan, agradeció la visita del gobernador quien en diálogo con los medios "hablaba de políticas públicas que no es poca cosa, estamos mirando el futuro de Gualeguay y eso es muy bueno, es lo que estamos necesitando, mirar para adelante sin distinción de banderas políticas, como hoy, codo a codo".En Gualeguay, el gobernador entregó aportes a los Bomberos Voluntarios, a la Asociación Civil Vagual; Grupo La Juan L; asocia Él futuro son los pibes; Damián Basini para horticultura; Luján Lombardo; Allen Cantero; Federico Castro; Tulio Favio; a la asociación Civil casa de parto; a la Junta de Gobierno 6to distrito; a la Liga Fútbol de Gualeguay; Club BH; por un monto total de 1,5 millones de pesos.Acompañaron al gobernador el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benetto; el ex vicegobernador, José Cáceres; el ex intendente Luis Erro; el director Departamental de Escuelas de Gualeguay, Martín Muller; los titulares de Vialidad provincial, Alicia Benítez; y de la Unidad Ejecutora Provincial, Marcelo Richard; la diputada provincial por el departamento Gualeguay, Mariela Tassistro.