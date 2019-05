Senadores recibieron al padre de Micaela García

Los senadores, junto a referentes de la temática, dieron tratamiento al proyecto de ley por el cual se pretende la adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 27499 denominada Ley Micaela.



Dieron su aporte y visión del tema el papá de Micaela y vicepresidente de la Fundación, Néstor "Yuyo" García; el diputado provincial autor de una iniciativa, Gustavo Zavallo; la titular del Consejo de Prevención contra las Violencias (Coprev), Mariana Broggi; la titular del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Marisa Paira; y otros integrantes de la Subsecretaría de la Mujer.



El encuentro fue presidido por el senador del departamento San Salvador, Lucas Larrarte y se desarrolló en la Sala de Comisiones del Senado, ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno.



Estuvieron presentes los senadores de Federal, Nancy Miranda; de Concordia, Angel Giano; de Tala, Héctor Blanco; de La Paz, Aldo Ballestena; de Paraná, Raymundo Kisser, de Nogoyá, Beltrán Lora; y de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda.



"Intentamos tener la visión de cada uno de los actores involucrados en la normativa, no solo del Gobierno sino de la sociedad en general, la idea es avanzar en el tratamiento del proyecto", expresó Larrarte al inicio de la reunión.



El senador Giano, quien presentó la iniciativa en la Cámara de Senadores, expresó: "Nos imaginamos que la Legislatura iba a adherir a la ley nacional y el Poder Ejecutivo iba a reglamentar la misma, después nos reunimos con la Fundación Micaela, tomamos contacto con Gustavo Zavallo, con el gobernador Gustavo Bordet, y se resolvió avanzar con la decisión política del gobernador, de que no solo se contemplara una adhesión lisa y llana".



El diputado Zavallo, por su parte, manifestó el compromiso con el tratamiento rápido del tema. "El proyecto se nutre de los trabajos que se han ido consensuando, en Entre Ríos tenemos que ir a la delantera con esto", sentenció.



A su turno Néstor García, sostuvo: "Falta tiempo, lo seguimos trabajando, nuestra postura es que sea parecida a la ley nacional, porque la cuestión operativa está resuelta, queremos incorporarle algunas cuestiones, pero hay voluntad para avanzar en ese sentido".



Larrarte trajo a colación el rechazo al amparo contra la Ley Micaela presentado por el legislador nacional Alfredo Olmedo. Posteriormente, se intercambiaron opiniones sobre la autoridad de aplicación de la norma, como así también sobre la conformación de una Comisión bicameral sobre el tema. La pregunta también fue cómo en cada Poder se va a implementar la capacitación.



El asesor legislativo Carlos Saboldelli resumió lo trabajado hasta el momento para consensuar un borrador de proyecto. "Trabajamos en una conjunción de las normativas provinciales, y estamos en proceso de elaboración de un proyecto, se apuntó a la operatividad, para no caer en un excesivo reglamento". Asimismo "el Observatorio de Capacitación y Asesoramiento en Temática de Género y Violencia contra las Mujeres fue incorporado, como así también las adhesiones a los distintos organismos políticos, la creación de una Comisión Bicameral de Género, e incorporamos plazos, donde se proponen 30 días para la reglamentación de la ley". Agregó además que se hará un análisis pormenorizado sobre el presupuesto para su correcta implementación.



El senador Kisser abogó para que las autoridades máximas de cada Poder sean los responsables de las capacitaciones, con la atenta mirada del Observatorio integrado por distintas autoridades del Estado más organizaciones civiles.



Por su parte Mariana Broggi, titular del Coprev, manifestó: "Estamos trabajando en capacitación, en la temática, en articulación de organismos, ya hay muchas cosas sembradas, para nosotros la Ley Micaela es para discutirla, y me sumo a la teoría de no apurarnos con el proyecto de ley", supo APF.



Para finalizar la reunión, Larrarte sostuvo que "el objetivo es que la ley surja con mayor consenso", por lo que se concretará un nuevo encuentro para abordar un renovado proyecto de ley.