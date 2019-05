Macri tras el fallo de la Corte: "Queremos que no haya impunidad" en el país

El presidente Mauricio Macri visitó hoy la provincia de Corrientes y sostuvo que el Gobierno busca crear "las bases" para que en la Argentina haya "trabajo y no impunidad", luego de la decisión de la Corte Suprema de revisar los planteos de las defensas en una causa en la que está involucrada la senadora nacional Cristina Kirchner."Nosotros vinimos a crecer, a desarrollar el país, pero primero había que hacer esta parte que estamos haciendo bien y que nos va a permitir progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena y que no haya impunidad", subrayó el mandatario.La mención a la "impunidad" se da luego de que la Corte Suprema de Justicia decidiera analizar los pedidos de las defensas en el marco de la causa por irregularidades en la obra pública conocida como "Vialidad", algo que podría provocar un atraso en el inicio del primer juicio oral contra la ex presidenta Cristina Kirchner, previsto para el próximo 21 de mayo.Durante una recorrida por el Parque Ecoturístico de Iberá y el recientemente habilitado Portal San Antonio, ubicado en la localidad correntina de Loreto, el jefe de Estado insistió en que el Gobierno está "trabajando en las bases, los cimientos" para que la Argentina tenga "un gran futuro por delante"."Todos queremos una oportunidad de demostrar lo que valemos y no que aquel que no se esfuerza tenga siempre algún beneficio o privilegio", señaló el líder del PRO.Acompañado por el gobernador local, el radical Gustavo Valdés, Macri resaltó la importancia de "ratificar que este cambio que comenzó, va a continuar porque por acá hay un futuro inédito para los argentinos".Durante su discurso, el Presidente contó que se reunió con varios comerciantes de la zona que le transmitieron "el movimiento que va creciendo" a partir de estas obras."Con eso viene la oportunidad para que cada uno de los loretanos puedan elegir dónde vivir, y si ellos se sienten bien acá, que tengan trabajo. Y ¿qué mejor trabajo que lucir lo que tenemos, nuestra naturaleza, que es única?", destacó.En este sentido, Macri explicó que estos proyectos forman parte de "una idea que debió haberse implementado hace muchos años para desarrollar estas capacidades" en el Litoral.Por su parte, Valdés manifestó su intención de "continuar trabajado" con el Gobierno nacional para "seguir creciendo".Además, el referente de la UCR precisó que los correntinos son "productores de naturaleza" y ven "las esperanzas de una Argentina que viene renaciendo a partir de una visión del turismo como uno de los factores fundamentales para desarrollar la zona centro de la provincia".