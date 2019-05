Diputados: Homenajearon al fallecido Héctor Olivares y juró su reemplazante

En la primera sesión de Diputados tras el fallecimiento del legislador de la UCR, Héctor Olivares -asesinado a tiros a una cuadra del Congreso- sus compañeros rindieron homenaje y asumió, en su reemplazo, el gremialista del Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos de La Rioja, José Luis Moretti, del Frente Renovador.Moretti figuraba tercero en la lista de Cambiemos por la que Olivares había ingresado al Congreso en 2015. Ese año, en La Rioja, el massismo local acordó con el frente Cambiemos. Tras jurar, por Dios y por la Patria, Moretti se ubicó en su banca en el bloque del Frente Renovador."Teníamos muchas diferencias, él con su querida Unión Cívica Radical, yo vengo del justicialismo, él empresario, yo soy sindicalista. Sin embargo, eso no impidió que juntos pudiéramos trabajar con un objetivo común. Espero estar a la altura", aseguró Moretti.Acto seguido comenzaron los homenajes. El primero en hablar fue el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri. "Por encima de ser dirigente político era una persona ejemplar, cargado de solidaridad, de diálogo franco, cargado de amigos y obstinado con la política", aseguró y señaló: "Si no hubiese sido diputado no se hubiese puesto en evidencia lo grotesco de la violencia cuando una sociedad se mueve con total impunidad detrás de la muerte".Negri dijo haber sentido "estupor" al ver el video del disparo que recibió Olivares y consideró que en su muerte se conjugó "lo absurdo y la fatalidad". Por último, destacó que Olivares mostró el rostro de una Argentina que también padece "un mal que debemos erradicar, un cambio cultural, una política en la que nos debemos comprometer todos porque si se mueven de esa manera es porque hay espacio para eso"A su turno, el presidente del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, aseguró que en su bloque hay "respeto y reconocimiento" hacia Olivares y su familia. Y aunque sin nombrar a la ministra Patricia Bullrich, se reprochó su accionar el día del crimen. "Se tejieron cantidad de especulaciones imprudentes, pero quiero destacar lo que hizo esta Cámara, porque en ningún momento diputados del oficialismo se sumaron a las especulaciones que daban vuelta. Siempre hubo miradas de preocupación y responsabilidad", afirmó.El presidente del bloque Red por Argentina, Felipe Solá planteó que "decir que es inexplicable que le arrancaron a una familia una persona de la manera más terrible, injusta y desafortunada no basta"."Solo quiero decir que frente a la muerte de alguien así, indudablemente querido, prudente, trabajador y buen diputado, le hago llegar nuestro pésame a la familia y a los correligionarios de Cambiemos", afirmó y también destacó "la sobriedad que tuvo este cuerpo frente al crimen".