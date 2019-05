Confirmaron que el transporte adherirá al paro general del 29 de mayo

Política La CGT convocó a un paro general de 24 horas para el miércoles 29 de mayo

"El 29 de mayo no habrá transporte porque es lo que han manifestado los gremios de la actividad. Transporte también adhiere, estaban los compañeros de La Fraternidad y de la UTA que también han adherido", manifestó el titular de UPCN, Andrés Rodríguez.En declaraciones a Radio La Red, agregó: "El paro fue decidido en el Consejo Directivo a pleno, todas las actividades hemos respondido a la inquietud. Es un paro sin movilización".En tanto, el secretario general del gremio de pilotos APLA, Pablo Biró, remarcó que la entidad adherirá a la medida establecida por la central obrera "con un cien por ciento de efectividad"."Es una buena noticia que la CGT se ponga al frente de esta decisión. Somos orgánicos, si se decreta un paro por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), nosotros vamos a adherir", expresó.Y agregó: "El Gobierno necesita que se lo confronte en forma enérgica porque está mostrando insensibilidad".Todos los gremialistas coincidieron en que la situación económicosocial del país es "muy delicada" porque "no se ha detenido el tema de las suspensiones, pérdida del empleo e inflación alta"."Somos conscientes de que no se va a modificar con el paro la política económica del Gobierno pero es una señal que significa un desahogo para los compañeros que la están pasando muy mal", remarcó Rodríguez.