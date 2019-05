Podría retrasarse el inicio de juicio a Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia decidió analizar los pedidos de las defensas en el marco de la causa por irregularidades en la obra pública conocida como "Vialidad", algo que podría provocar un atraso en el inicio del primer juicio oral contra la ex presidenta Cristina Kirchner, previsto para el próximo 21 de mayo.



Según trascendió de fuentes judiciales, los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton firmaron una resolución en la que se instruyó a su secretario penal para pedir el cuerpo principal de la causa y estudiarlo.



El máximo tribunal del país hizo lugar a pedidos de la ex mandataria nacional y otros imputados en el caso por corrupción.



Este pedido podría provocar un retraso en el inicio del primer juicio oral contra la ex presidenta, en momentos en que existe expectativa por su eventual candidatura nacional.



La causa está en manos del Tribunal Oral Federal 2 y entre los imputados también se encuentra el empresario detenido Lázaro Báez, y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.