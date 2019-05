Volvió a fracasar el dictamen de una "ley de góndolas"

Volvió a fracasar el intento por sacar dictamen de un proyecto de ley que regule la competencia en las góndolas de los supermercados, luego que no reuniera quórum por segunda vez un plenario de las comisiones de Defensa del Consumidor, Comercio y Legislación General de la Cámara de Diputados.



Oficialismo y oposición no lograron ponerse de acuerdo en un texto unificado, pero aseguraron que era firme la decisión de poder firmar este martes los dictámenes: Cambiemos iba a apoyar una iniciativa que no establece un tope a la exhibición de productos de una misma marca en una góndola; mientras que el proyecto del FpV-PJ, el justicialismo, el massismo y otros bloques dispone un límite del 30% del espacio destinado a un mismo artículo.



Pasada más de media hora de la convocatoria -y tras realizar un minuto de silencio por la muerte del diputado Héctor Olivares- la presidenta de Defensa del Consumidor, Marcela Passo (FR), lamentó no poder llevar a cabo la reunión porque "se ha trabajado mucho" y "la voluntad y la vocación de diálogo y consenso ha estado siempre, más allá de que los resultados no nos den coincidencias".



Varios diputados de la oposición hicieron uso de la palabra para remarcar la necesidad de una norma que regule los abusos de posiciones dominantes. Hacia el final, la jefa del Frente Renovador, Graciela Camaño, propuso que un nuevo plenario se realice este miércoles antes de la sesión.



"Con el presidente del bloque del oficialismo (Mario Negri) habíamos quedado que el dictamen del día de hoy podía provocar la ampliación del temario para la sesión de mañana", dijo la diputada. Sin embargo, quedó descartado que el tema vuelva a tratarse esta semana en comisiones, aunque Passo se comprometió a "prontamente" citar a otra reunión conjunta.



En el cierre, el titular de Legislación General, Daniel Lipovetzky (Pro), señaló que se iba a "llegar a dos dictámenes" y que ambos "eran con una propuesta de norma" y "tenían muchos objetivos en común". "Hicimos un gran esfuerzo. Ahora los que tienen que redoblar el esfuerzo son los que hoy no estuvieron acá", se quejó.



En ese sentido, el legislador apuntó contra el Frente para la Victoria-PJ: "Hubo tres bloques que tuvieron una enorme presencia, y otro bloque que estuvo prácticamente ausente. Entonces, hay que hacerse cargo. Los que no estuvieron, en definitiva, no quisieron que la ley saliera".



"Los mismos que no estuvieron son los que no resolvieron los problemas de abuso dominante durante 12 años", completó el oficialista, aunque excluyó de sus críticas al diputado Juan Cabandié -autor de uno de los proyectos que se analizó-, quien no concurrió por la operación de urgencia de un familiar.



