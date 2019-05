Cristina participó de la cumbre del PJ para el armado del "Frente Patriótico"

Política Cristina Kirchner participa de la cumbre del PJ y se espera llamado a la unidad

La ex presidenta Cristina Kirchner participó esta tarde de la reunión ampliada del Consejo Nacional del PJ y del Comité de Acción Política, y se "puso a disposición" del armado del "Frente Patriótico" que ese partido organiza para la competencia electoral y que se concretaría antes de fin de mes.El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, destacó esta tarde la participación de la ex presidenta en la cumbre del espacio junto a precandidatos y gobernadores, y reiteró el llamado a la unidad de todos los sectores de cara a octubre."Hemos definido que este partido va a ser el frente patriótico opositor y hay que hacerlo antes de que finalice el mes de mayo.Antes de fin de mayo estamos en condiciones de hacer el frente", resaltó el ex gobernador de San Juan.Sobre la ex mandataria, Gioja sostuvo: "Tuvimos la muy grata visita de la ex presidenta de la Nación, que quería venir a conversar con los compañeros de la conducción nacional. Escuchamos a la compañera ex presidenta, de quien nunca dudamos de su peronismo y de su capacidad de ser oposición y ser la primera referente"."No sé si la compañera Cristina Kirchner va a ser candidata, pero sí sé que va a tener un rol central. Hay compañeros que quieren participar y aparecen otros que tiene derecho a participar, no se va a negar ese derecho" a una interna, recalcó Gioja.De esta forma, el jefe del justicialismo afirmó que el candidato del espacio será definido en internas, si no existe un acuerdo entre todos los sectores para ir con un postulante único."Necesitamos un frente electoral con reglas claras. Si nos ponemos de acuerdo, cantamos la marcha y nos ponemos a laburar. Si esto no sucede, vamos a primarias", destacó Gioja en conferencia de prensa en la sede partidaria de la calle Matheu.