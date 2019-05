Cristina Kirchner participa de la cumbre del PJ y se espera llamado a la unidad

Cristina Fernández de Kirchner vuelve a mostrarse activa en el seno del peronismo. Tras la rotunda victoria electoral en Córdoba de Juan Schiaretti, la ex Presidenta participa de una reunión partidaria para hacer un llamado a la unidad de todos los sectores peronistas.La ex mandataria arribó a las 15:20 a la sede de la calle Matheu 130, en la Ciudad de Buenos Aires, en la que fue citada la mesa de acción política del Partido Justicialista nacional, que tenía agenda para analizar los resultados de los comicios provinciales realizados hasta el momento.El rumor corría desde hace días. La confirmación no se dio hasta minutos antes del cónclave, cuando la llegada de Oscar Parrilli en un Chevrolet Meriva, y de otros trabajadores del Instituto Patria - que nunca asisten a las reuniones del PJ- llegaron."Algo importante hay. Se encargaron de que no faltemos ninguno", aseguró uno de los dirigentes que ingresó. En la calle, un grupo de militantes empezó a concentrarse: "Dicen que podría venir. Con la compañera nunca se sabe, pero...".José Luis Gioja, presidente del PJ nacional, llegó temprano y después volvió a salir, lo que levantó sospechas. "Se fue a cambiar porque estaba de jean", aclararon en su entorno.Para las 14:30 ya habían ingresado la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; intendentes bonaerenses como Gustavo Menéndez (Merlo) y sindicalistas como el líder de canillitas Omar Plaini.Minutos después ingresaron los precandidatos presidenciales Daniel Scioli, Felipe Solá y Agustín Rossi; los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), y Lucia Corpacci (Catamarca); y Hugo Moyano.Hugo Moyano: "Cristina puede ser una buena candidata"El dirigente camionero dejó claro su apoyo a una posible candidatura de la ex presidenta y justificó su presencia en la reunión pese a que tiempo atrás dijo que el PJ era "un sello de goma"."Pasaron tantas cosas. Los peronistas somo así, un día decimos una cosa y después otra, pero lo importante es que cuando los laburantes nos necesitan estamos. La necesidad del pueblo nos une", sostuvo Moyano al ingresar a la reunión.Sobre la candidatura de la ex presidenta, no dejó dudas: "Yo creo que puede ser una buena candidata y la acompañaría".