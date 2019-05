La CGT analizará la situación económica y laboral del país

La plana mayor de la CGT evaluará hoy la situación económica y laboral del país que viene siguiendo con preocupación, en una reunión del Consejo Directivo en la que no se descarta que se pueda impulsar alguna medida de fuerza en medio del malestar con el Gobierno.



El encuentro se realizará desde las 14:00 en la sede cegetista de Azopardo al 800, luego de que los sectores más "duros" de la CGT, con Hugo y Pablo Moyano a la cabeza, realizara el 30 de abril un paro con movilización junto a las CTA, aunque sin lograr sumar a la conducción de la central obrera que fue blanco de duras críticas de los "combativos" por no haberse plegado a la protesta.



La CGT, que evitó a toda costa que los sectores que se apartaron de la conducción les "marquen la cancha", ahora hará su propia reunión y se dejó trascender que varios dirigentes "dialoguistas" de los sectores de los "gordos" e "independientes" (grandes gremios) no vería mal convocar a una huelga general, que en caso de concretarse sería a fin de mes (suena el 28 de mayo) o principios de junio a más tardar.



Semanas antes del paro del 30, el Gobierno emitió un decreto con el que incrementó los fondos para las obras sociales sindicales, lo cual calmó los ánimos en la cúpula cegetista pero una demora en los desembolsos volvió a desatar malestar en las filas de la central obrera.



El viernes pasado, la Casa Rosada finalmente habilitó una trasferencia de 2.100 millones de pesos para esas obras sociales que tranquilizó a algunos dirigentes pero no a los de los gremios del transporte que siguen sin obtener respuesta por su reclamo sobre el Impuesto a las Ganancias, por el cual realizaron un paro el feriado del 1 de mayo.



Por eso, se espera que los dirigentes de los gremios del transporte de la CATT lleven este martes al Consejo Directivo un reclamo para convocar a un paro general, lo cual ya fue adelantado días atrás por el titular de esa entidad, Juan Carlos Schmid, quien el año pasado se retiró del Consejo Directivo de la CGT:

"Espero que la CGT llame a un paro", sostuvo en declaraciones periodísticas.



En caso de que se convoque a la huelga, sucederá lo mismo que el año pasado cuando Moyano activó un paro de Camioneros y la CGT evitó plegarse y llamó a su propia medida de fuerza once días después.



Además de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, se espera este martes en la reunión del COnsejo Directivo la presencia de dirigentes como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio), Roberto Fernández (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad), entre otros.