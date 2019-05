Con la unidad como premisa, el PJ se reúne para hacer un balance electoral

Con entusiasmo por la seguidilla de derrotas de Cambiemos y la contundente victoria del gobernador Juan Schiaretti en Córdoba, la Mesa del Consejo Nacional del PJ y la Comisión de Acción Política del partido se reunirán hoy para analizar los resultados en la hoja de ruta electoral hacia las presidenciales de octubre, mientras renuevan el llamado a la unidad.



La reunión será a las 15:00 en la tradicional sede partidaria ubicada en Matheu 130 de la Capital, con el presidente José Luis Gioja a la cabeza.



También estará el vicepresidente y precandidato presidencial del PJ, Daniel Scioli, quien en la última semana tensó su vínculo con el kirchnerismo a raíz de su entrevista con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y su ausencia en la presentación de Cristina Kirchner en la Feria del Libro.



El hecho positivo que destacan en el justicialismo es que Cambiemos "tuvo ocho fracasos electorales rotundos en ocho elecciones seguidas", mientras que "el PJ ha triunfado en algunos casos y en otros hizo un buen papel".



Según este balance, el PJ nacional se adjudica como propios los triunfos en San Juan, Entre Ríos y Córdoba, donde fueron protagonistas los gobernadores del peronismo que hasta ahora no se sumaron al Frente Patriótico al que convocó el partido en marzo pasado en el microestadio de Ferro.



La reivindicación de la victoria de Schiaretti es todavía más paradójica porque el mandatario cordobés, que fue reelecto por otro mandato, pregona abiertamente la necesidad de construir un "peronismo republicano" sin puntos de contacto con el kirchnerismo y está dentro de la construcción de Alternativa Federal.



En rigor, el peronismo K, que irá a las elecciones nacionales en alianza con Unidad Ciudadana, todavía no ganó ninguna elección provincial.



En las PASO de Santa Fe, el peronismo se impuso en la sumatoria de sus dos fórmulas, y el senador Omar Perotti quedó a las puertas de un triunfo en las generales, pero en cualquier caso se trata de un dirigente alejado del paladar kirchnerista, que incluso colaboró desde el Congreso con la mayoría de los proyectos de ley que envió el Poder Ejecutivo. .



Más allá de sus inequívocos gestos políticos de diferenciación, como su faltazo a la presentación del libro "Sinceramente" en La Rural, Scioli mantiene su pertenencia al Frente Patriótico del PJ, y no pegará el salto a las huestes de Alternativa Federal, pudo saber NA de fuentes cercanas al ex gobernador.



"Desde el origen de la convocatoria al Frente Patrótico en Ferro, Daniel dijo que iba a participar como candidato presidencial de ese espacio y no de ningún otro. Su reunión con Urtubey y otras que tuvo con dirigentes del PJ Federal tiene que ver con su deseo de lograr la unidad del peronismo y de tender puentes con los sectores que están alejados", aclararon a esta agencia.



"Él está parado en el mismo lugar de siempre. Tiene muy buena relación con (Agustín) Rossi, con Máximo (Kirchner) y con Wado (De Pedro)", agregaron.



Otro encumbrado dirigente del PJ que, en la misma sintonía que Scioli, comparte la idea de arrimar posiciones con Alternativa Federal, es el diputado Felipe Solá.



El también ex gobernador bonaerense expresó que "es momento de levantar el teléfono y llamar" a Schiaretti "para juntarse", en lo que podría interpretarse como un mensaje a Cristina Kirchner.



Mientras tanto, los precandidatos presidenciales de Alternativa Federal se mantienen activos: "Hoy la mayoría de los argentinos quiere un nuevo Gobierno", sostuvo el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, durante una visita al nuevo Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de San Fernando.



En tanto, Urtubey viajó a Asunción para entrevistarse con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez: "Coincidimos en la necesidad de profundizar nuestra integración, particularmente en lo que refiere a políticas de integración social", expresó el gobernador salteño.