Narcomenudeo: "Exhibimos pleno acuerdo entre fuerzas nacionales y provinciales"

Política Bordet analizó el primer año de vigencia de la ley de Narcomenudeo

"Hemos impedido que muchos chicos ingresen al mundo de las adicciones por quitar el kiosco del barrio"

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, se refirió a la detención del principal sospechoso por el ataque a balazos en el que murieron el funcionario Miguel Yadón y el diputado nacional Héctor Olivares, cerca del Congreso Nacional. En este sentido, la funcionaria de la provincia de Entre Ríos, dijo que estos crímenes "tuvieron el repudio de toda la dirigencia política". Y respecto de la intervención de la policía de Entre Ríos, dijo en Quién Dice Qué: la fuerza "ha demostrado eficacia, ha demostrado buena labor, al detener a dos de las personas involucradas. Estamos muy contentos con el trabajo de la policía de la provincia".En relación al balance por el primer año de vigencia de la ley de Narcomenudeo, precisó: "Han sido 318 procedimientos en la provincia, con 413 detenidos, tenemos dinero incautado por más de 2 millones de pesos otra cifra en dólares, armas, cocaína, cannabis sativa y bienes"."Desde la implementación de la Ley de Narcomenudeo hasta hoy, hace un año, podemos exhibir un resultado exitoso, y podemos exhibir también que ha habido pleno acuerdo entre las fuerzas nacionales y provinciales y entre los jueces y fiscales federales y los provinciales. Se decía al comienzo que podía darse algún `choque` entre las investigaciones y se temía que hubiera una discusión de competencia, pero eso no existió en la provincia"."Se hizo una tarea previa de preparación, encuentro con los jueces y fiscales federales que dio muy buenos resultados", recordó Romero.Y a su vez, dijo al vecino: "Si a veces se denuncia y no se ve la actuación inmediata, cuando ocurre esto es porque estamos detrás de algo más grande. Cuando vamos a hacer un procedimiento y a veces desde la Policía Federal nos dicen que están detrás del proveedor mayor, en ese caso, no se actúa".Al respecto, resumió: "En la práctica, en la provincia, el diálogo entre las fuerzas ya existe y nos ponemos de acuerdo con la Policía Federal, con Gendarmería, con los jueces federales y con los jueces provinciales".En cuanto a destino de lo secuestrado, la ministra aseveró: "El artículo quinto de la ley establece que el 50 % de lo que se secuestre va para la policía, el otro 50 %, para el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y Copnaf. Lo que fue el producto del delito, el bien adquirido con los dineros del delito, vuelve a la comunidad. Así la comunidad se va a encontrar con camionetas con la leyenda que dice `bien recuperado ley 10566`. Hemos entregado al Ministerio de Desarrollo Social, a la policía, y tenemos dinero que va a ser depositado en las dos cuentas, a del Ministerio de Salud y otra en la de Desarrollo Social. Ahora bien, hay que aclarar que vamos haciendo distribución de los bienes, una vez que tenemos sentencia".Al ser consultada, acotó que las sentencias actualmente "son más agiles y también hay muchos narcotraficantes que aceptan el juicio abreviado"., el subjefe de la policía de la provincia, respecto de la actuación de la policía en la detención de las dos personas, relacionadas con la causa del ataque a metros del Congreso, apuntó en Quién Dice Qué: "Fue una labor eficiente y profesional, con el celo que caracteriza a la departamental de Concepción del Uruguay"."Entre Ríos es una provincia de frontera, con las características de provincia de frontera; el alerta se da para todo el territorio, pero hay recomendaciones para puntos claves de ingreso a la provincia. Concepción del Uruguay es una zona muy importante, está muy cerca de la ruta 14, populosa y a muy escasos kilómetros de un cruce internacional. El personal que se encontraba ahí tenía el alerta general más las particularidades del cruce de frontera", manifestó.Estadísticamente, dijo además, "hemos notado la baja de los niveles de violencia en los barrios, porque donde se produce la venta, generalmente se producen actos violentos y tiroteos. Eso ha disminuido considerablemente"."Lo que no se ve en las estadísticas es que hemos impedido que muchos chicos, ingresen al mundo de las adicciones por quitar el kiosco de barrio. Creo que con un solo chico que hayamos sacado de la posibilidad de ingresar al mundo de las adicciones ya justifica penamente la vigencia de la ley de narcomenudeo. Se ha tenido un buen resultado", puso relevancia Lauman.Asimismo, manifestó: "El narcotráfico es un mal transversal, atraviesa todos los sectores de la comunidad y de la sociedad. Está en las ciudades chicas y también en las ciudades grandes. Al narcotráfico se le está dando lucha en todos los frentes, en las ciudades chicas y en la gran ciudad".