Jefe de la misión del FMI: "Lo peor ya pasó"

Lo dijo el jefe de misión del Fondo al término de la reunión que mantuvo con la CGT. "El crecimiento debería mejorar y que la inflación debería bajar en los próximos meses", sostuvo.



"Nosotros creemos que lo peor ya ha pasado, que el crecimiento debería mejorar y que la inflación debería bajar en los próximos meses", estas declaraciones las formuló Roberto Cardarelli, jefe de misión del Fondo Monetario Internacional al término de la reunión que mantuvo con la CGT. Si bien el funcionario admitió que aún "hay riesgos" de todas maneras insistió en que "lo peor ya paso".



Estas reuniones se dan en el marco de la visita de los técnicos del organismo multilateral que se encuentra en Buenos Aires a los efectos de evaluar el nivel de cumplimiento por parte de Argentina de las pautas establecidas en el acuerdo.



Respecto del encuentro con los sindicalistas, el economista italiano lo calificó como que fue "todo bien, una reunión muy útil, como lo fue la otra vez". Respecto a lo conversado dio una breve referencia: "Hablamos de los problemas de la economía, de la inflación, del crecimiento y del trabajo".



Para los técnicos del Fondo la economía estaría repuntando "el primer trimestre no fue tan malo como se debería esperar", explicó Cardarellli para agregar que "seguramente el segundo trimestre" la economía comenzará a crecer. Por esta razón es que en el organismo están confiados en que "lo peor ya paso".



Tanto en la oposición como la mayoría de los economistas privados sostienen que sería necesario renegociar la deuda con el FMI habida cuenta que la mayoría del préstamo fue utilizado por el actual gobierno. Para Cardarelli hablar de una reprogramación "es demasiado temprano"



Finalmente y ante la pregunta si el FMI tiene temor por el posible retorno a la presidencia de Cristina de Kirchner, el funcionario del organismo multilateral aseveró: "Nosotros no tenemos ningún temor de nada".



El encuentro con los dirigentes sindicales con los técnicos del FMI se llevó a cabo en la UOCRA y participaron Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), entre otros. Seguramente los gremialistas le trasmitieron al Fondo su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y que la actividad en particular, la industria, no repunta.



Justamente este día se conoció el índice de utilización de la capacidad instalada que mide el INDEC donde se muestra que el aparato productivo sigue con un nivel de capacidad ociosa del 57,7% con sectores como el automotriz que está en 35%.