Sesionó el Concejo Deliberante: los temas tratados

Foto 1/2 Foto 2/2

Cuando promediaba el plenario ordinario que el cuerpo legislativo paranaense celebró este lunes, se hizo presente en el recinto una delegación de extrabajadores de "Coceramic", que tras pedir a la Presidencia del HCD el uso de la palabra desde la barra, a través de su vocero Juan Salzman, manifestaron su rechazo total al proyecto de ordenanza presentado por los concejales Carlos González, Karina Llanes (Cambiemos) y Luis Díaz ("UNA"), que contempla la permuta del predio donde funcionaba la mencionada planta industrial y 507 hectáreas ubicadas en la zona de los anegadizos, por el inmueble donde se encuentra la Dirección de Parques y Paseos Municipal, en ese mismo sector de la ciudad.



La iniciativa prevé que la diferencia de precios de los inmuebles que surge de las tasaciones, a favor de "Coceramic", será compensada teniendo en cuenta que la Municipalidad tiene iniciado y con sentencia firme un juicio de apremio fiscal por ante la Justicia Provincial.



El saldo que quede a favor de "Coceramic" será abonado hasta en dos cuotas, venciendo la primera dentro de los 30 días hábiles de presentado el escrito judicial que comunique formalmente la compensación y extinción de la deuda tributaria reclamada.



Salzman afirmó: "Rechazamos totalmente el proyecto presentado por el concejal (Carlos) González ("Cambiemos"), porque nos están expropiando tierras nuestras", y añadió: "No estamos de acuerdo, pues nos están estafando".



"Vinimos hoy aquí a este recinto, junto a un grupo de asociados a la cooperativa a rechazar esta iniciativa, pues los trabajadores estamos siendo estafados", reiteró.



Desde la Presidencia, la viceintendenta Josefina Etienot, les indicó que para manifestar sus inquietudes en el lugar debían canalizar las mismas a través de una presentación formal por Mesa de Entradas del Concejo Deliberante.



Tras agradecer la posibilidad que se le brindó de haber podido expresarse ante el cuerpo, el cooperativista junto al resto de sus compañeros solicitaron mediante nota hacer uso del espacio "Voz y Opinión Ciudadana", en el próximo plenario del parlamento municipal.



Carta Documento



En el turno de las Comunicaciones Oficiales, se dio ingreso a una Carta Documento remitida por "COCERAMIC COOP. TRAB. LTA." y "EN PREMIEUR S.A" dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Dra. Josefina Etienot, referente a la compraventa de terrenos de la fábrica ubicada en el predio de calle Osinalde S/Nº.



En este marco, tomó la palabra el concejal Enrique Ríos (FpV), quien afirmó: "Espero que nadie quiera estar mandándonos un mensaje, porque si es así estaríamos afectando gravemente a un órgano de la democracia, como es el Concejo Deliberante".



Luego, dirigiéndose a sus colegas concejales, preguntó: "¿Cómo tenemos que interpretar esta nota? Y se contestó: "Si el objetivo era comunicarnos esta situación, con una solicitada de prensa hubiese alcanzado".



Fundamentos del concejal González



En diálogo con la prensa, Carlos González ("Cambiemos"), uno de los coautores del proyecto de ordenanza, actualmente a estudio de la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante, también se refirió a la iniciativa.



"En el primer mensaje que dio el intendente Varisco, ya hablaba que habíamos tomado contacto con quienes habían comprado en un remate judicial, hecho en un Juzgado, el predio de la fábrica Coceramic y esas 507 hectáreas ubicadas en la zona de anegadizos, que a nosotros nos interesaban, ya que Paraná no tenía un borde oeste y, por lo tanto, aspirábamos que los mismos no fueran a parar a un intrusamiento o al dominio privado", recordó.



Y agregó: "En virtud de ello comenzamos a trabajar en el tema, que nos llevó mucho tiempo, porque eran valores que la empresa proponía, una permuta donde se entrega por parte del municipio un inmueble contiguo a la fábrica Coceramic, donde actualmente tiene su sede la Dirección de Parques y Paseos".



Al explayarse sobre el objetivo de la ordenanza, González explicó: "Lo que nosotros estamos pidiendo son parte de las reservas de arcilla que tenía Coceramic en el sector de anegadizos, lo que había sido autorizado a vender por parte de la justicia".



Dijo que se trata de "507 hectáreas, de un total de aproximadamente 1.400 hectáreas de reserva que se extienden hasta la frontera de los bajos de Diamante".



"Lo que ocurrió es que había que establecer valores, respecto de lo cual nosotros ya teníamos una tasación hecha por el Banco Nación y la Comisión Municipal, y estábamos aguardando el dictamen de la Comisión de la Provincia, que tardó dos años y medio, y hace poco nos fue entregada dicha valuación, que coincidió con la fijada con la Comisión Municipal", señaló el edil.



"Luego de ello fue que presentamos el proyecto, actualmente a consideración de este cuerpo legislativo", prosiguió.



González aclaró que el mismo "es independiente de lo que Coceramic tenga en su evolución, tratándose de un sector de reserva de materia prima", para concluir señalando que "la intención de la Municipalidad es comprar el mismo, con el propósito de incorporarlo como un paisaje protegido".



Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná advirtió que "ya no es la Cooperativa "Coceramic", sino la empresa "En Premieur S.A.", la que tiene que ver con la propiedad de los inmuebles" de la referida planta industrial.



"El planteo que hace el concejal (Carlos) González ("Cambiemos") en su proyecto de permuta de terrenos que otrora fueran de "Coceramic", pasa por la exención de tasas municipales", sostuvo.



Sobre la cuestión, la funcionaria advirtió: "No contamos con datos claros de cuáles son las intenciones de la iniciativa y es por eso que en la sesión pasada pregunté cuál era el monto de las discusiones de esta operación, para empezar a hablar de los intereses municipales".



"Nosotros tenemos información de que estos terrenos ya no son más la Cooperativa Coceramic y que supuestamente hay una sentencia (judicial) que generaría el traspaso de la titularidad del dominio a la empresa "En Premieur S.A.", dijo.



Luego, la presidenta del Concejo Deliberante capitalino subrayó: "Entiendo que no podemos meternos en una discusión entre particulares, pero sí intervenir en la discusión que tiene que ver con el planteo de "En Premieur" y esta propuesta del concejal González que contempla la permuta de inmuebles con la aludida firma".



"Hay que tener en cuenta los planteos propios formulados por la cooperativa, en cuanto a la legalidad de la transmisión dominial de esas propiedades a En Premieur", recordó.



En este sentido, Etienot precisó: "Son como carriles diferentes, algunos judicializados y otros judicializables, por lo que hay que tener mucho cuidado, dado que no tenemos datos certeros sobre el valor de esta iniciativa", y planteó: "Habiendo derechos litigiosos, ¿para qué meternos en un lío?".



"Éste cuerpo deberá obrar con cuidado y previsión, ya que como mínimo falta información respecto al monto de la operación, la legalidad del título de propiedad de los inmuebles y dominios, y en cuanto a la conveniencia municipal y de cuál es el objetivo de lo que se va a desarrollar ahí, lo que también requiere una discusión", remarcó.



Luego, Etienot manifestó: "La situación es un poco peligrosa, ya que la carta documento enviada a este cuerpo por En Premieur S.A. es como advirtiendo no se metan con esto".



Como reflexión final, la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná sostuvo: "Con el nivel de dudas que hay sobre la política y los políticos, entiendo que debemos evitar cualquier situación de sospecha sobre la deshonestidad u honestidad de lo que hacemos", y estimó conveniente que el HCD "se tome el tiempo necesario, para obrar con cuidado, transparentando lo que se quiera hacer".



Retiro del proyecto de designación del juez de Faltas Nº 3



Respecto de la solicitud del tratamiento de la designación de la Dra. Silvina María del Luján García, como jueza de Faltas Nº 3 de la ciudad de Paraná, que figuraba en el temario de la sesión, la titular de la bancada de "Cambiemos", Karina Llanes, pidió el retiro del mismo.



Fundamentó tal decisión en el hecho de que la nueva resolución dictada por el intendente Varisco, tras cumplimentar debidamente la manda judicial respecto a la contestación de los recursos administrativos oportunamente formulados por tres amparistas, ingresó fuera de término para su consideración en el plenario de hoy, a posteriori del ingreso de la nota remitida por los concejales Elsa Salazar, Claudia Acevedo, Santiago Gaitán, Luis Díaz y la edila precedentemente nombrada, en la que se solicita el tratamiento de tal designación.



En consecuencia, la propuesta del Departamento Ejecutivo será incorporada para el temario de la próxima sesión ordinaria del Concejo.





Se aprobó el nuevo cuadro tarifario para el servicio de colectivos



El órgano legislativo dio sanción al proyecto de ordenanza remitido oportunamente por el intendente Sergio Varisco, que dispone la adecuación tarifaria del servicio de transporte urbano de pasajeros en colectivos en la ciudad de Paraná, que fija el valor del Boleto General en 22,80 pesos.



Pero por decisión del Departamento Ejecutivo y por el período de seis meses los usuarios abonarán dicha categoría solo 20 pesos, subsidiando el municipio los 2,80 restantes.



Si bien la concejal Karina Llanes, presidenta del bloque "Cambiemos", mocionó el retiro del despacho de Comisión por mayoría, entendiendo que al haber entrado en vigencia el nuevo cuadro tarifario, en virtud de un decreto del presidente municipal de fecha 22 de marzo pasado, su tratamiento devenía en una cuestión abstracta.



La presidenta del Concejo Deliberante paranaense, Josefina Etienot, y luego de reanudarse la sesión después de un breve cuarto intermedio, le manifestó que tal moción era improcedente, en razón que "ello estaba expresamente prohibido por el Reglamento Interno del Cuerpo, por tratarse de un proyecto de ordenanza que contaba con despacho de Comisión de mayoría y minoría, remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal y que figuraba en el Orden del Día".



Le recordó asimismo que el artículo 61 del Reglamento establece que la iniciativa de mayoría debía ser sometida a votación, la cual fue finalmente aprobada con el voto afirmativo de los concejales de "Cambiemos", "Paraná de Pie" y del concejal Luis Díaz "UNA".





Críticas al funcionamiento del "Situ"



En el transcurso del plenario se trató un proyecto de comunicación del concejal Juan Enrique Ríos (FpV), vinculado con el funcionamiento del Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integral del Transporte Urbano ("Situ"), que fue derivado para su estudio a las Comisiones de Legislación y de Servicios Públicos, respectivamente.



Al fundamentar el mismo, su autor, que integra el citado organismo municipal en representación de la bancada de concejales del "Frente para la Victoria", sostuvo que el mismo "ha hecho muy poco" respecto a su función, que es el seguimiento por parte de las empresas concesionarias del contrato de concesión del citado servicio público.



Mencionó que la ordenanza de su creación determina que el mencionado órgano de control, presidido por el secretario de Servicios Públicos, Ricardo Frank, tiene la obligación de elevar al Concejo Deliberante un informe trimestral sobre el funcionamiento del servicio de colectivos, cosa que no ha cumplimentado en tiempo y forma.



Al respecto, Ríos recordó: "Desde julio del año pasado, fecha en que se implementó el nuevo sistema del transporte urbano en la ciudad de Paraná, han pasado mucho más de tres meses y el Órgano de Control y Monitoreo del SITU no ha elaborado ningún informe".



El edil señaló que la última reunión del Órgano de Control y Monitoreo del "Situ" fue en el mes de diciembre último, y aseveró: "Hemos pasado más de seis meses sin que hayamos celebrado ninguna reunión".



Para finalizar, Ríos resumió, "Mal podemos seguir con eficacia y eficiencia el control en la prestación del servicio urbano de colectivos, ya que ni siquiera nos hemos reunido desde diciembre pasado".





Respuesta del vicepresidente del EMPATUR a críticas del síndico en torno al funcionamiento del Ente



Durante la sesión, tuvo ingreso una nota elevada por el secretario de Turismo municipal, Marcelo Quiroga, en su calidad de vicepresidente del "Empatur", refutando el contenido de la presentación del síndico del Ente, Carlos Esteban Cordini, calificando de "totalmente errónea" la información vertida por éste en cuanto a la falta de convocatoria a la reunión mensual del directorio.



Respecto al requerimiento de un informe pormenorizado sobre el Festival "Sabores del Litoral", realizado en el mes de febrero pasado, Quiroga indica que el mismo fue brindado al Directorio del Ente como corresponde, en la primera reunión que éste realizó después de dicho Festival y a la que Cordini no concurrió.



Con relación a las actas de reuniones, el secretario de Turismo aclara que "las mismas se encuentran firmadas por los señores directores del Ente".



Respecto a los libros contables, informó que acorde a lo referido por el tesorero del Ente Mixto, contador Fernando Werner, le serán entregados al síndico para su fiscalización y posterior informe a la asamblea.



La nota de Quiroga fue derivada a las Comisiones de Legislación y Turismo del Concejo Deliberante. (Fuente: Prensa HCD)