De enero a junio, IOSPER habrá aumentado un 32% a sus prestadores

Tras reunirse con directivos de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), el presidente del Directorio Obrero del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, afirmó que, "a pesar del complicado contexto, nuestra obra social otorgará a sus prestadores un incremento del 12 por ciento, a partir del 1 de junio, que se suma al 10 por ciento otorgado en abril, y al 10 por ciento otorgado en enero y febrero pasado, lo que hace un total del 32 por ciento. Nos comprometimos a aumentar a nuestros prestadores, siempre de acuerdo a las posibilidades de nuestro organismo".



El funcionario explicó que como titular del Instituto la obra social, tiene la responsabilidad de defender los recursos del organismo, y destacó que como Iosper financia el sistema, sólo puede transferir los recursos que recibe la obra social: "no tenemos otros ingresos, por lo cual debemos cuidar cada peso que entra".



No obstante aclaró que como lo había anticipado a los prestadores, "se acordó un incremento en el valor de las prestaciones de acuerdo a nuestras posibilidades. Por eso fue un cinco por ciento en enero, un cinco por ciento en febrero, en abril, un 10 por ciento y desde el 1 de junio, un 12 por ciento más, lo que hace un total del 32 por ciento".



Además agregó que los prestadores son conscientes que IOSPER realiza siempre los mayores esfuerzos para cumplir con los requerimientos, pero señaló que todos saben "cuáles son las posibilidades reales de la Obra Social".



Cañete afirmó también que el Instituto absorberá el total del incremento otorgado a los prestadores, e indicó que "para nada el afiliado verá afectado su presupuesto, dado que no se incrementará el valor del coseguro".



Trabajo en conjunto



Por su parte, el presidente de Femer, Rodolfo Nery, explicó que la reunión con Cañete estaba prevista, porque debían recibir respuestas sobre algunos reclamos realizados por la Federación: "El presidente nos estuvo confirmando cuáles serán los aumentos y nos adelantó los incrementos a otorgar, a la espera de otro mayor. Nos los pasó en borrador porque hay varias prácticas que están atrasadas desde hace tiempo, como las video endoscopias, algunas de cirugías, y códigos de radiología, entre otros, que habrá que rever".



El profesional aclaró que IOSPER y Femer evalúan "cómo se puede hacer, ya que analizamos que IOSPER tiene los recursos comprometidos, con un presupuesto fijo acotado. Sin embargo, esperamos que se puedan trasladar los incrementos a otras prácticas que están históricamente atrasadas, por lo que aguardamos algún aumento extra en los próximos seis meses".



Fortalecer el sistema de salud



Nery aclaró que la entidad que preside también brega por el fortalecimiento del sistema de salud, "porque hay cuestiones como las medicaciones de alto costo, las prótesis, y las discapacidades, que provocan erogaciones impredecibles. Esas tres cuestiones se llevan, casi siempre a través de amparos, una parte importante del Presupuesto de IOSPER, lo que hace que la entidad tenga problemas financieros que perjudican a otras prácticas médicas".



Nery admitió que, para los médicos entrerrianos, " IOSPER representa el mayor convenio", y destacó que "aunque los valores han quedado un poco bajos, sigue siendo el mayor convenio vigente y que, dentro de todo, se cobra en plazos razonables".



El medico adelantó que "quedó prevista una reunión técnica para el día 23, donde se determinarán las prácticas que se aumenten, información que será volcada en una reunión del Consejo Directivo de Femer, el 29 de mayo".