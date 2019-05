Bordet analizó el primer año de vigencia de la ley de Narcomenudeo

Ley de Narcomenudeo



Puertos



Salud

El encuentro se realizó en el Centro Provincial de Convenciones, donde estuvo acompañado por el vicegobernador Adán Bahl; los ministros de su gabinete y funcionarios de las distintas áreas.El mandatario señaló que el encuentro fue "fundamentalmente para ir viendo la marcha de nuestra agenda en toda la gestión y reforzar temas que son propios de esta época"."También estuvimos analizando la marcha del sistema portuario entrerriano, algo que nos costó mucho esfuerzo. Hoy tenemos funcionando nuestros tres puertos, Diamante, Concpeción del Uruguay e Ibicuy; fue un esfuerzo muy grande que hizo el gobierno de Entre Ríos para tenerlos habilitados", subrayó.Al respecto, informó que "hoy tenemos buques cargando madera en Ibicuy, arroz en Concepción del Uruguay y esperamos la finalización de la cosecha gruesa para cargar granos en Diamante. Esto habla de un sistema portuario integrado".Luego apuntó que, además, se habló sobre la marcha de la campaña de vacunación en la provincia, y "de otros aspectos que hacen a la normal marcha de nuestra gestión, sin descuidar la preocupación que nos crea a futuro el impacto de la macroeconomía que está golpeando a todos los ciudadanos, pero también a las finanzas provinciales. Son tiempos en que hay que aunar esfuerzos, criterios y poner rumbo a la gestión para cumplir los objetivos".A su turno, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, señaló que en la reunión se habló sobre el año de la aplicación de la ley N° 10.566, de combate contra el narcomenudeo en Entre Ríos, cuyo balance ha sido muy positivo."Su aplicación ha sido completamente exitosa. Tanto en la labor policial y judicial tenemos que felicitar a fiscales, jueces y policías que han realizado 318 procedimientos en la provincia con 413 detenidos, tenemos dinero incautado por más de 2 millones de pesos, armas, cocaína, cannabis sativa y bienes", precisó la funcionaria."En la práctica, esto se traduce a un trabajo preliminar de la policía y un control judicial que autoriza los allanamientos. Lo más importante para destacar en este proceso es la tranquilidad de los vecinos, que se animan a denunciar, ya que ahora la policía tiene competencia para actuar; y si a veces si no se actúa en la inmediatez, es porque se está investigando una causa mayor junto con jueces y fiscales Federales", informó.En este sentido, la ministra subrayó: "Hemos tenido cero conflicto entre la Policía Federal y la Policía provincial, y entre los fiscales y jueces provinciales y federales. Han logrado acordar estrategias para combatir el delito y por eso nosotros decimos que estamos ante un procedimiento muy exitoso".Luego, reconoció la necesidad de ampliar el sistema carcelario y dijo que esta semana se habilitarán nuevas dependencias en la cárcel de Paraná y que se realizan obras en Concordia, mientras que próximamente se iniciarán en Federal.Desde el año pasado a la fecha, según datos de la Dirección de Toxicología, se han incautado 43 kilos 22 gramos de Cannabis Sativa y 8 kilos 733 gramos de Cocaína, que se traducen en 3.434 dosis de cannabis sativa y 5.816 dosis de cocaína. Por este delito se detuvieron a 413 personas."Podemos decir que se han obtenido resultados favorables y que están a la vista, con sentencias condenatorias, bienes incautados devueltos al Estado como autos, teléfonos y dinero que fueron entregados a los ministerios de Desarrollo Social y Salud y a la Policía", indicó.Es de destacar que, desde la aplicación de esta ley, los bienes decomisados han sido distribuidos por el Ministerio de Gobierno y Justicia a diferentes reparticiones del Estado provincial en los porcentajes establecidos por dicha ley. Al respecto, la ministra Romero resaltó que "al volcar los recursos que recuperamos del narcotráfico hacia el combate de este delito, se convierte en un círculo virtuoso que se completa con una actividad judicial muy presente"."Hay cosas que trascienden la mirada de los gobiernos y que tiene que ser una política de Estado", subrayó Romero respecto a la lucha contra el narcotráfico, y en este sentido recordó que este tema es central en los encuentros que se realizan periódicamente en el marco del Consejo Federal de Seguridad que organiza el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich.En cuanto a las medidas que se seguirán tomando en este sentido, la ministra Romero señaló: "Apuntamos a seguir avanzando. Tenemos una enorme preocupación y es lograr aumentar nuestra capacidad del sistema carcelario. En estos meses que restan hasta fin de año vamos a poner muchísima atención en terminar construcciones que tenemos en Concordia y en Paraná, Estamos ante un gran desafío en Federal donde el viejo hospital de Salud Mental nos ha cedido un gran terreno". Así como también la misma preocupación del gobierno está puesta en la atención y contención a la persona que sufre de adicciones, en un trabajo compartido "con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Copnaf", para lograr una mejor articulación en dicha tarea.El movimiento de los puertos fue otro de los temas que se abordó en gabinete. En ese sentido, el titular del Instituto Portuario Provincial (IPP), Carlos Schepens, señaló que informó que sobre la llegada este lunes al puerto de Ibicuy de un barco, el Indian Bulker, proveniente de Sudáfrica, para completar la carga de madera que salió el domingo de Concepción del Uruguay; "este buque va a trabajar hasta el miércoles".Paralelamente, al puerto uruguayense "ingresó otro ultramarino que va a cargar durante toda la semana arroz elaborado quebrado", apuntó el funcionario y adelantó que entre el 20 y 30 de este mes está programada la llegada de otros dos ultramarinos; "venimos con un ritmo muy importante de cargas de los puertos de Entre Ríos", subrayó.Schepens hizo notar que se "está dando un fenómeno de complementariedad entre los dos puertos entrerrianos: se carga en Concepción del Uruguay por el flete, en camiones; y se carga en Ibicuy con el ferrocarril que está teniendo una frecuencia semanal de cuatro formaciones. Este es el punto que siempre buscamos y que hemos conseguido. Tenemos un buen panorama por delante".Por último, dijo que del puerto de Concepción del Uruguay ya han partido "nueve ultramarinos cargados con madera; uno con arroz elaborado y uno con arroz quebrado. En Ibicuy, se cargó el primer barco de arroz elaborado, el segundo de madera y ahora el tercero de madera. En tanto en Puerto Márquez y en Diamante se ha operado con barcazas".Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, dijo que en la reunión de gabinete expusieron "el contexto de situación del sector". "Estamos transitando mayo y nos preparamos para la campaña de invierno. Si bien la influenza no está circulando en la provincia, ni a nivel país, estamos teniendo las primeras instancias de patologías propias del invierno", precisó."Hemos constituido un comité de crisis o de contingencia y fortalecimos al hospital San Martín de Paraná con una unidad de cuidados intermedios para atender la demanda existente", precisó la funcionaria, al tiempo que indicó que "la macroeconomía sigue impactando principalmente en el componente de los medicamentos" y que el aumento de éstos últimos para el sector Salud es "más del 200 por ciento en estos dos últimos años". Aclaró que alcanzó "un 70 por ciento en este último trimestre y esto también ha hecho que el gobernador cada vez se haga más cargo de la responsabilidad que nos cabe como función indelegable del Estado por lo que se dejó de enviar desde Nación".Más adelante, señaló que se repasó "el componente de diálisis, de discapacidad, de transporte. Son prestaciones que el sector Salud provincial se ha hecho cargo con un presupuesto ad hoc al ya existente y también repasamos el calendario nacional de vacunación que por estas horas no se ha terminado de cumplimentar. A nivel provincial nos está faltando la vacuna antimeningocócica y la antivaricela".Finalmente, dio cuenta del compromiso del gobierno provincial de optimizar y orientar los recursos hacia "la agenda del sector más vulnerable que es salud, entendida como un bien social y un derecho humano básico de la ciudadanía entrerriana".