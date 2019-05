El PJ tras el triunfo de Schiaretti: "Los esfuerzos por la unidad no son vanos"

El Partido Justicialista felicitó a través de un comunicado a Juan Schiaretti y "al peronismo de Córdoba" por su victoria en los comicios provinciales y sostuvo que el resultado demuestra que "los esfuerzos que se están haciendo para lograr la unidad" del partido "no son vanos"."Desde el Partido Justicialista advertimos que los procesos electorales en cada uno de los distritos no hacen más que confirmar que todos los esfuerzos que se están haciendo para lograr la unidad del Peronismo no son vanos", sostuvo el partido a través de un comunicado firmado por los presidentes del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, y del Congreso Nacional partidario, Gildo Insfrán."Queremos felicitar a todos los candidatos justicialistas que compitieron en las elecciones cordobesas por la contundencia de la victoria, que no hace otra cosa que demostrar que el peronismo en unidad de acción constituye una fuerza electoral invencible; lo que quedará demostrado en octubre", remarcó.