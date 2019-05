Carrió reúne a la Coalición Cívica para ratificar su alianza con Macri

La Coalición Cívica reunirá el 18 de mayo a su Congreso Nacional para ratificar la alianza con el presidente Mauricio Macri dentro del frente Cambiemos, en momentos en que su líder, Elisa Carrió, intensifica su discurso contra el kirchnerismo y rechaza la propuesta radical de ampliar el oficialismo.



Fuentes partidarias confirmaron a NA que el encuentro nacional de los congresales de la CC será el próximo sábado en la Ciudad de Buenos Aires, en un lugar a definir.



El Congreso Nacional de la Coalición Cívica ratificará su alianza con el PRO de Macri y el radicalismo, aunque por estas horas pone reparos a la propuesta que hizo el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, sobre abrir Cambiemos a sectores del peronismo.



"Cualquier estrategia electoral debe discutirse en la Mesa Nacional de Cambiemos", señalaron allegados a Carrió en diálogo con NA, al rechazar el planteo público que hizo el gobernador de Mendoza de sumar a dirigentes de Alternativa Federal y a Roberto Lavagna al armado oficialista.



A la diputada nacional no le cayó bien que Cornejo lanzara la propuesta de ampliar Cambiemos sin consultarlo previamente puertas adentro con sus socios.



Sin embargo, Carrió considera que el presidente Macri no avalaría un acuerdo con el peronismo, pese a la convocatoria al diálogo por diez puntos básicos que hizo a la oposición días atrás.



"Carrió confía en el juicio del Presidente y en sus decisiones", aseguraron a NA fuentes cercanas a la legisladora.



Mientras prepara a su tropa para alinearse nuevamente a Cambiemos, la líder de la CC profundiza las críticas a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien todavía no definió su postulación nacional, pero tuvo un lanzamiento virtual en la Feria del Libro el jueves último.



"¿Por qué a los argentinos les gusta tanto votar ladrones?", remarcó Carrió días atrás, y sostuvo que si la ex mandataria vuelve al Poder Ejecutivo "lo que viene con ella es la venganza".



Y agregó: "¿Por qué Cristina, una ladrona confesa, mide tanto? Yo no les digo que voten a Macri, pero voten a gente decente".