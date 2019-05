Sigue sin definiciones el proyecto de ley de financiamiento político

Con los tiempos de sanción y reglamentación muy acotados por la apertura formal del proceso electoral de este año, la Cámara de Diputados deberá tomar una definición sobre el proyecto de ley de Financiamiento Político, que necesita para su aprobación la mayoría absoluta del Congreso.



Todavía conmocionados por el episodio del jueves pasado frente a la Plaza del Congreso en el que murió Miguel Yadón y tras el cual también falleció este domingo el diputado radical Héctor Olivares, los referentes de los distintos bloques analizarán la agenda legislativa, con los proyectos pendientes de debate en el recinto de sesiones.



Por lo pronto, tienen previsto reunirse este martes con el presidente del cuerpo, Emilio Monzó, para recibir información sobre el ataque y las medidas de seguridad en torno al Palacio Legislativo y adyacencias. Aportes privados La iniciativa sobre el financiamiento político, aprobada por el Senado el 16 de abril último, apunta a establecer un marco legal y de transparencia para los aportes de campaña de las empresas o personas, con el fin de aplicarlo en la próxima contienda electoral, cuya campaña comenzará oficialmente el 12 de julio.



Pero antes, el 12 de junio vencerá el plazo para la presentación de alianzas. Las dudas generadas por los números que se manejaban desde el oficialismo, que no garantizaban el piso de 129 votos que requiere la Constitución en su artículo 77 por tratarse de una ley electoral, derivaron el miércoles pasado en la postergación del debate en el recinto de sesiones.



Las próximas 48 horas serán decisivas para considerar la viabilidad de sancionar la iniciativa avalada por legisladores de Cambiemos, de Argentina Federal y del Frente Renovador, mientras que el kirchnerismo, Red por Argentina (ex massistas y Movimiento Evita) y el Frente de Izquierda, se pronunciaron en contra de habilitar los aportes de las empresas.





Desde el seno del interbloque oficialista, la Coalición Cívica también planteó su disidencia sobre esa cuestión, aunque anticiparon que la cuestión será objetada en el tratamiento en particular, pero respaldada a la hora de la votación en general.



El proyecto busca "terminar con el aporte en negro" de las empresas a las campañas electorales, para evitar complicaciones jurídicas como las que involucraron a directivos de distintas firmas en la llamada causa de "los cuadernos de la corrupción". Ley de góndolas También y por falta de quórum en las comisiones de Defensa del Consumidor, de Comercio y de Legislación General, fracasó la reunión en la que se iba a dictaminar sobre la "Ley de Góndolas", por lo que fue convocado un nuevo plenario para mañana en el Salón de Conferencias del Anexo "C".



La normativa que se busca consensuar a partir de varios proyectos presentados por diputados de distintos bloques, apunta a establecer un régimen de exhibición de los productos en góndolas, sobre el que no había consenso. Entre las iniciativas presentadas, la del Frente Renovador establece que para cada categoría de productos, ninguna marca podrá disponer de más del 40% del espacio de la góndola en el primer año, y del 30% en el segundo año, mientras que la de Elisa Carrió (Coalición Cívica-Cambiemos), prevé que sea del 20%, mientras que el que impulsa el diputado José Luis Ramón (monobloque Protectora), disminuye al 15% ese tope.

Fuente: Crónica