Schiaretti: "No queremos la grieta que tanto daño hace a Argentina"

Política Schiaretti logró la reelección en Córdoba con un contundente triunfo

Tras su histórico triunfo en las elecciones cordobesas, el reelecto gobernador, Juan Schiaretti, enfatizó su rechazo a la polarización que divide al país."Uno de los mensajes de estas elecciones es que los cordobeses queremos la moderación. No queremos la grieta que tanto daño hace a Argentina y que algunos piensan puede servir para ganar elecciones, pero no para gobernar. Córdoba demostró que a veces tampoco gana elecciones", expresó el mandatario.Además, resaltó que "no habrá república en Argentina sin el peronismo" y que "no habrá futuro para el peronismo si no es republicano".Por otra parte, el mandatario cordobés subrayó que "no hay derrame del mercado que garantice la justicia social" y, al respecto, reivindicó la presencia de un "Estado fuerte" que cumpla ese rol.