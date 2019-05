Schiaretti logró la reelección en Córdoba con un contundente triunfo

Mestre y Negri reconocieron la derrota

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se mostró conciliador luego de reconocer la amplia victoria sobre sus competidores que le asegura un nuevo mandato en la provincia, junto a Manuel Calvo, actual secretario de Comunicaciones y Conectividad de la provincia, como vicegobernador."Quiero felicitar a todo el pueblo cordobés haya votado por quien haya votado por el ejemplo de educación democrática que dieron hoy concurriendo masivamente a las urnas", arrancó el mandatario, también destacó que "por primera vez desde 1973 eligieron a un peronista como intendente" de la capital.También agradeció haber "sacado la mayor diferencia desde la vuelta de la democracia" pero aclaró: "Ni por asomo esa diferencia nos hará caer en ninguna arbitrariedad, ni por asomo nos hará creer que tenemos la verdad en nuestras manos"."Nos impulsa a ser como siempre fuimos, los que cuidan la democracia en Córdoba, los que somos plurales, los que creemos en los consensos, los que respetamos a los que piensan distinto", siguió.Además, aseguró: "Los peronistas que participamos de esta coalición pertenecemos al peronismo federal, democrático y republicano porque estamos convencidos que no habrá república en Argentina sin el peronismo y no habrá futuro para el peronismo en Argentina si no es republicano".Escrutadas el 25.12% de las mesas, los resultados parciales arrojaban una ventaja indescontable a favor del candidato de Hacemos por Córdoba, que obtiene el 58.04% de los votos, seguido muy de lejos por Negri, de Córdoba Cambia, con el 16,76%, y atrás Mestre, que compite con la histórica Lista 3 de la Unión Cívica Radical, con el 11,95%.Los candidatos a gobernador por la UCR y Córdoba Cambia, Ramón Mestre y Mario Negri, respectivamente, reconocieron en la noche de este domingo la derrota y felicitaron a Juan Schiaretti por el triunfo.A través de Twitter, el actual intendente de la ciudad de Córdoba agradeció, además, a sus candidatos y militantes por el esfuerzo realizado."Felicitaciones a los ganadores de esta elección en la provincia de Córdoba, @JSchiaretti y @ManuelCalvoCba. A las candidatas y candidatos que nos representaron en cada una de las listas provinciales y municipales, un ¡GRACIAS enorme!", publicó.El diputado nacional de Cambiemos, por su parte, tuiteó: "Mi reconocimiento a @JSchiaretti porque los cordobeses le han dado hoy su respaldo"."Aún con mis diferencias, no voy a desconocer el mensaje de las urnas. Seguiremos trabajando por una provincia más segura, más justa y defendiendo la calidad institucional", señaló.Con esta cosecha electoral, Schiaretti logra mejorar sustancialmente su desempeño del 2015, cuando accedió a la gobernación con un triunfo mucho más justo, con el 40 por ciento contra el 33,75 de Juntos por Córdoba (alianza entre la UCR y el PRO, encabezada por Oscar Aguad).Además, marca una nueva derrota de Cambiemos, que se suma a las sufridas en Neuquén, San Juan, Río Negro, Chubut, Entre Ríos y Santa Fe.