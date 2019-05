"Vamos a generar un shock de empleo privado", anunció Benedetti

El candidato a gobernador, Atilio Benedetti, recorrió tres ciudades este sábado. A la mañana estuvo en Concepción del Uruguay, donde acudió al puerto de esa ciudad, que reactivó su actividad y ahora exporta gracias a la obra de dragado que realizó el Gobierno nacional, según se informó a través de un comunicado.Allí destacó su satisfacción por el intenso movimiento del puerto y sostuvo que es una muestra de "la potencialidad que tiene Entre Ríos"."Veo esto y me convenzo cada vez más de la necesidad de generar un shock de empleo privado en la provincia ¿Cómo? Instrumentando una reforma tributaria integral, mejorando la infraestructura y los caminos rurales, generando las condiciones necesarias para que éste sea un lugar en el que los inversores pongan el ojo y, además, bajando el costo de la energía eléctrica", aseveró.Entre Ríos "tiene una enorme potencialidad" y todas las posibilidades de "salir del estancamiento, de ser una provincia competitiva y de empezar a despegar, pero tiene un Gobierno que ha demostrado no ser capaz de generar empleo privado", aseguró Benedetti."Y no me vengan a hablar de que hay crisis a nivel nacional, porque bajo este mismo gobierno nacional Santa Fe y Córdoba sí han podido generar empleo", enfatizó.Tras recorrer el Puerto de Concepción del Uruguay, el Diputado nacional indicó que "la obra de dragado permite que haya actividad portuaria y que los buques salgan cargados con un promedio de 20 mil toneladas rumbo al exterior. Ahora están partiendo con madera, con destino a China, y con arroz rumbo a Irak y África"."Nos estamos volviendo a subir al mundo y creo que es fundamental poder tener esta vía de salida para nuestros productos", dijo, al tiempo que manifestó: "Sueño con la posibilidad de que desde este puerto también puedan salir productos con valor agregado, como carne aviar".Por último, resaltó que la del dragado "es una obra de infraestructura que aporta a este modelo de país que se está proponiendo desde el gobierno nacional y que apunta a conectar a Argentina con el mundo".Luego Benedetti recorrió otra obra que se está realizando con fondos de la Nación: la obra de defensa norte, que permitirá vivir mejor y con más tranquilidad a cientos de vecinos de Concepción del Uruguay.Más tarde estuvo en Rosario del Tala, donde se reunió con los candidatos de la ciudad, dialogó con vecinos y recorrió obras.La jornada terminó en la localidad de Aranguren, donde participó de una reunión de trabajo con los candidatos a intendentes del departamento Nogoyá. "Estoy orgulloso de las gestiones que se están realizando en los municipios conducidos por Cambiemos porque están comprometidos con la gente y son municipios de manos limpias"."Confío en que los entrerrianos quieren un cambio de signo político y, cuando lleguemos a la gobernación, elegiremos a los mejores hombres y mujeres para que integren nuestro equipo de trabajo, y tomaremos el ejemplo de intendencias como la de Crespo, que es un verdadero modelo de gestión", concluyó.