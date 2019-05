Vecinalistas sortean un emblemático 4L para financiar la campaña electoral

A un mes de las elecciones generales del 9 de junio, en la cual se elegirá al nuevo intendente de la ciudad y a los integrantes del Concejo Deliberante, el movimiento vecinalista Gualeguaychú Entre Todos anunció el modo por el cual conseguirá los fondos para financiar el resto de la campaña: saldrá a ofrecer unos bonos contribución, y uno de sus propietarios se quedará con el icónico Renault 4 que utilizaron para promocionar a sus candidatos durante toda la campaña.De esta manera, el candidato del vecinalismo Domingo Carrazza y los aspirantes al Concejo Deliberante conseguirán los fondos necesarios para encarar este último tramo antes de las elecciones generales del 9 de junio, donde enfrentarán las listas del actual intendente Martín Piaggio y del candidato de Cambiemos Javier Melchiori."Nuestro movimiento no tiene ningún tipo de financiamiento por parte del Estado, ni el municipal ni el nacional. Somos vecinos como cualquiera en Gualeguaychú y nuestros recursos son limitados. Por eso, con iniciativas como esta podremos obtener el dinero que necesitamos para presentar nuestras propuestas y nuestros proyectos a los gualeguaychuenses; dinero que tendrá un origen bien claro y que será gastado rindiendo las debidas cuentas, para seguir apoyando la transparencia que pregonamos", explicó Carrazza aEl icónico vehículo del vecinalismo es un Renault 4 modelo 1985 y hace varios meses que recorre los barrios de Gualeguaychú al ritmo del jingle del "Flaco" Carrazza. Será entregado el mismo 9 de junio por la noche en la casa partidaria del movimiento Gualeguaychú Entre Todos (San Martín 573) a alguno de los que hayan comprado un bono. Esa misma noche se firmará el 08 y se entregará el coche tal y como está a uno de los que haya colaborado con el bono contribución."Lo único que le vamos a sacar son los parlantes porque no sin nuestros, pero al 4L se lo llevan esa misma noche ploteado y todo. Que después el que se lo quede haga lo que quiera, y si quiere seguir andando con mi foto en el vehículo ya es asunto de él", afirmó entre risas Carrazza.Cada uno de los bonos viene con dos números (o sea dos posibilidades para ganar) y cuesta $500. "Ese dinero nos va a servir para poner pasacalles, imprimir folletos, abonar espacios publicitarios y todo lo que conlleva una campaña electoral. En lo que respecta a la logística, eso corre por cuenta de cada uno de los candidatos", agregó Carrazza.El vecinalismo también ofrece bonos contribución de $100 y $200 para todos aquellos vecinos que quieran colaborar de manera desinteresada.De esta manera, durante el próximo mes además de ver por la ciudad al 4L promocionando las propuestas de Carrazza y las candidaturas al Concejo Deliberante del vecinalismo, sobre el techo del auto se podrá leer un mensaje personal y directo: "Me quiero ir con vos".