"Para este gobierno lo importante son las personas", remarcó Bordet

Promesa cumplida

Detalles del acceso

Viviendas

Aportes y anuncios

Junto a los vecinos de Aldea San Antonio, el gobernador Gustavo Bordet inauguró el acceso a esa localidad del sur entrerriano, una demanda histórica, cuya inversión provincial superó los 170 millones de pesos. También entregó viviendas financiadas con recursos propios y aportes."Son obras que vamos haciendo planificadas y desarrolladas con los intendentes de las distintas localidades; y esta será la forma en que seguiremos gestionando. Para este gobierno lo importante son las personas", expresó el mandatario.En su visita este sábado a la localidad de San Antonio, en el departamento Gualeguaychú, el gobernador Gustavo Bordet realizó diferentes actividades, entre las que se destacan la inauguración de la obra vial de acceso a la Aldea.Se trata de la pavimentación del ingreso a Aldea San Antonio desde la Ruta Provincial N° 20, la que representa una inversión de más de 170 millones de pesos y un beneficio para la localidad y el sector productivo de la región.El gobernador recordó la primera vez que visitó Aldea San Antonio, en febrero de 2015, siendo intendente de Concordia. Contó que le llamaron la atención dos cosas. Por un lado que era una población con mucha identidad "porque está muy arraigada en sus costumbres y en el trabajo de su gente". Y por otro la necesidad que tenían de un acceso a la localidad, desde la ruta 20, "para darle seguridad al tránsito de los vecinos pero también para los productores de la zona"."En ese momento dije que cuando fuera gobernador lo íbamos a hacer. Eso me quedó grabado, por eso nos pusimos a trabajar con el intendente para hacer el proyecto, buscar los fondos, y luego el llamado a licitación y nos pusimos a hacer la obra. Para mí hoy es tanta la gratificación como para ustedes porque cuando a uno le cuentan que hay una necesidad no es lo mismo cuando va al lugar, la ve, habla con los vecinos y luego cuando la ve concretada", agregó el gobernador.Enseguida anunció que también se concretará la segunda etapa de la obra con la pavimentación de 42 cuadras, con cordón cuneta para Aldea San Antonio.Bordet dijo que el acceso en Aldea San Antonio "no es un hecho aislado" sino que se suma a otras obras que ejecuta el gobierno provincial en el departamento Gualeguaychú, como es el caso del comienzo de la obra de acceso para Estación Carbó, y que está próximo a inaugurarse el acceso a Urdinarrain y a Larroque.Indicó que el intendente de Urdinarrain le había solicitad a principio de gestión las obras, y dijo que ya se está terminando y listo para inaugurar el acceso de la ruta de la ruta 20, y adelantó que con la otra etapa de la ruta 20 se realizará el segundo acceso.Agregó que lo mismo se está haciendo en Larroque, por pedido del intendente por el acceso para el transito pesado. Informó que con la obra de ruta 151, entre Urdinarrain a Larroque, ya se comenzó con el acceso como ampliación de los trabajos en la ruta 151.Se refirió además a las juntas de gobierno "que realizan una tarea importante en cada localidad, a veces alejada con muchas dificultades", y apuntó: "Quiero hacer públicamente un reconocimiento a los presidentes y presidentas de la juntas de gobierno por el trabajo que hacen todos los días con mucho esfuerzo, muchas veces hasta con sus propios recursos. Como respuesta esto es que sancionamos la ley de comunas que posibilita que muchas juntas pasen a ser comunas", indicó el mandatario.Informó en tal sentido que en el departamento Gualeguaychú van a pasar a ser comuna Irazusta y Aldea San Juan, "con lo cual se abre la posibilidad de que esas administraciones no dependan solo de los aportes provinciales y podrán generar diferentes acciones y tener más independencia, mas autonomía y mas autarquía".Por último deseó a los adjudicatarios que puedan disfrutar de las viviendas con felicidad, con sus familias, y apunto: "Recorrimos el lugar y vimos la construcción de estas viviendas, con Diego, Valeria y sus dos hijos, a las que dimos una dinámica diferente porque se realizan con un programa que hemos lanzado a través del IAPV que se hace el ciento por ciento con fondos provinciales. Además queríamos que la construyan empresas de la zona que generan mano de obra local y que se hagan rápido. Estas viviendas se hicieron en ocho meses con una muy buena calidad cuando en general se demoraba tres años", detalló Bordet.Por último destacó el aporte del municipio que cedió el terreno para la construcción de las casas y adelantó que se está en condiciones de hacer otras diez viviendas más en esa localidad.El intendente Leonardo Silva celebró que hoy, después tantos años llega esta obra que "nos marcará de por vida. Este anhelo que teníamos como comunidad y esa transformación que muchos soñábamos poder obtener, hoy es una realidad".Y añadió: "Para que esto sea una realidad se deben dar varias circunstancias: las gestiones, saber transmitir y escuchar, que quienes toman decisiones sepan entender que hay una comunidad en el interior del departamento Gualeguaychú que tenía esta necesidad. Y en esto son muchos los actores que han intervenido a los largo del tiempo, y hay gente que tomó esta obra como propia, aunque nunca vivió en Aldea San Antonio pero la supieron entender y valorizar", afirmó el intendente.Recordó cuando le transmitió al gobernador Bordet, que en aquel momento era intendente de Concordia y aspiraba a la gobernación, las necesidades que la localidad tenía "y él las supo interpretar y asumió el compromiso de concretar esta obra si llegaba a ser gobernador. No sé si existe en la historia de Entre Ríos, un gobernador que haya venido cuatro o cinco veces a una localidad como ocurrió con Bordet. Eso demuestra el compromiso que tuvo y que supo valorar y entender la necesidad, pero también ver de cerca lo que le decíamos y dar soluciones a esas demandas. Y junto con él todo el resto de los funcionarios y legisladores".Estuvieron presentes también la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez; la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó; el titular de la Dirección de Juntas de Gobierno, Mauro Díaz Chávez; el diputado nacional, Juan José Bahillo; el senador nacional, Pedro Guastavino; el presidente del IAPV, Marcelo Casaretto; y los diputados provinciales Leticia Angerosa y Raúl Riganti.Por su parte, el diputado Bahillo dijo que el de hoy "es un día histórico para la comunidad de Aldea San Antonio. Después de 20 años de reclamo, la obra de pavimento del acceso se hace realidad". Y añadió: "Gracias al gobernador Gustavo Bordet, quien marcó en su gestión obras prioritarias para Gualeguaychú como este acceso, la ruta Provincial 51 y la provincial 20, con el acceso a Urdinarrain, las comunidades del interior del departamento mejorarán su calidad de vida"."Esta obra dará tranquilidad a los vecinos de la Aldea y de la región. Podrán estar siempre comunicados, y no como sucedía antes, que por las lluvias quedaban aislados. Además, estos caminos, potencian el desarrollo permitiendo la entrada y salida de la producción en toda la región", concluyó Bahillo.La obra contempla la pavimentación del acceso a Aldea San Antonio, desde la ruta Provincial Nº 20 en una longitud de 12 Km donde además de la ejecución de una calzada asfáltica incluye la construcción de obras de artes con el fin de dar una solución a los problemas de desagües; la construcción de carriles de aceleración y desaceleración en la zona de la Escuela y en la zona industrial de la localidad garantizando mayor seguridad en la transitabilidad; y finalmente el señalamiento horizontal y vertical, y la colocación de barandas metálicas.En el marco del Programa Primero tu Casa, el gobierno provincial, a través del IAPV inauguró sei viviendas destinadas a la demanda libre, en la localidad de Aldea San Antonio, departamento Gualeguaychù.Las unidades habitacionales están ubicadas en calle Ramírez entre Presidente Perón y 20 de Junio, tienen una inversión de 7.194.754,65 pesos.Además, se entregó la resolución de adjudicación para la ejecución de otras 10 viviendas en Aldea San Antonio. Se trata de las unidades habitacionales que fueron licitadas en diciembre de 2016 y que por falta de financiamiento nacional, el gobernador Gustavo Bordet determinó que su construcción se realice con recursos provinciales, en el marco del Programa Primero tu Casa.En esta gestión de gobierno, se entregaron 10 viviendas destinadas a la demanda libre y seis unidades habitacionales pertenecientes a AMET y Sadop, incluidas en la paritaria docente.En la ocasión se entregaron aportes a los Bomberos Voluntarios de Aldea San Antonio, por 145.000 pesos; a las juntas de gobierno de Cuchilla Redonda por 160.000; Escrinia por 55.000; y la Secretaría de Energía anunció la electrificación rural a la junta de gobierno Rincón del Gato, con una inversión de 9 millones de pesos.Además, el gobierno provincial anunció la ampliación de la obra del acceso con la pavimentación de 40 cuadras y obras complementarias, cuya inversión asciende a 44 millones de pesos.Se entregó una excavadora hidráulica para la zonal Gualeguaychú de Vialidad.