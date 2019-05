Benedetti participó del lanzamiento de candidatos de Federal y Villaguay

"Tengo mucha confianza en los entrerrianos y sé que el 9 de junio va a triunfar el cambio".



"Ya lanzamos la campaña para la verdadera elección, que es el 9 de junio", sostuvo Benedetti en el Comité de la UCR Villaguay, que estaba repleto de dirigentes, vecinos y militantes.



Allí ratificó una de sus propuestas: la intervención de la Dirección Provincial de Vialidad: "Todos los días recorro la provincia y veo el estado deplorable de los caminos. Todos los días los vecinos de distintos puntos de Entre Ríos me cuentan las dificultades que tienen para poder transitar, sacar su producción, ir a una escuela rural o acercarse a la ciudad".



"Esto se puede cambiar. Sólo hace falta una decisión política y yo estoy cada vez más convencido que es necesario intervenir Vialidad y, además, avanzar con la sanción de la Ley de Consorcios Camineros", aseveró.



"No puede ser que los caminos estén peor que haceue quienes están en la Municipalidad tengan mucho poder, sé que no hay poder que se pueda resistir a la verdad".



"Entre Ríos y Villaguay necesitan un cambio de signo político. Hay que dejar atrás 16 años de gobiernos peronistas porque ya tuvieron suficiente tiempo para demostrar que no pudieron resolver muchos de los problemas de los entrerrianos".



Por su parte, el candidato a vicegobernador, Gustavo Hein, pidió a los villaguayenses "actitud y compromiso para derrotar al clientelismo y construir una mejor ciudad".



"Cambiemos tiene 29 intendentes en la provincia y gobierna al 52% de los entrerrianos. Ahora tenemos que salir a mostrar que Cambiemos tiene otra manera de gobernar".



"Llegó el momento de salir de la queja y de las diferencias ideológicas. Cuanto más difícil venga, más firmes tenemos que estar. Villaguay va a despertar y a salir de la inacción".



Antes hablaron el candidato a intendente Enrique Bouchet y a senador provincial Mariano Monfort.



Más temprano, Benedetti estuvo en la ciudad de Federal, donde recorrió fábricas y empresas, dialogó con productores y con la comunidad educativa de la Escuela N° 44 de Jornada Completa Domingo Faustino Sarmiento.