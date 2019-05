Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó cambios en la boleta única

Sobre el filo del inicio de la veda de cara a las elecciones del domingo en Córdoba, está mañana el Tribunal Superior de Justicia provincial rechazó aplicar cambios y nuevas interpretaciones sobre la Boleta Única de Sufragio (BUS), que reclamaba la oposición para evitar confusiones a la hora de votar que deriven -afirman- en una supuesta "cancha inclinada" en favor del candidato a intendente del peronista Juan Schiaretti, Martín Llaryora, en un escenario novedoso porque por primera vez votan provincia y capital en simultáneo.



Con el gobernador con camino asfaltado para cosechar el domingo su reelección, la mirada de las fuerzas opositoras ?con epicentro en los exCambiemos- se centró en la jugosa puja por el control de la ciudad de Córdoba, que el schiarettismo confía en arrancarle al radicalismo en las urnas.



Bajo ese escenario, a la probable tracción desde arriba que generará Schiaretti sobre Llaryora se le suma además ?sostienen otros aspirantes a intendente, como Luis Juez (Córdoba Cambia), Rodrigo de Loredo (UCR) y Olga Riutort (Libres del Sur)- un diseño de la papeleta que podría generar confusión en electores con intención de "cortar boleta" para votar al candidato a gobernador de una fuerza, y al intendente de otra.



En esa línea, advierten en filas opositoras que podrían incurrir en el error de tildar el casillero que indica el voto de lista completa de un partido o frente (más llamativo, y con la foto del candidato a gobernador), y además la opción de candidato a intendente de otra fuerza. Un accionar que derivaría en la anulación del sufragio en el tramo municipal, por la doble selección de un aspirante a intendente. Una potencial fuga que no están dispuestos a aceptar.



"Funcionó en el interior, por qué no va a funcionar en la capital", reaccionaron con suspicacia desde círculos de la oficialista Hacemos por Córdoba ante este medio, en referencia a que la votación simultánea provincia/municipio con boleta única se registró ya en muchas otras localidades, sin mayores problemas.





Por su parte, el Poder Judicial de Córdoba desplegó una intensa campaña de difusión para informar a los electores sobre el uso de la boleta única, que incluyó spots explicativos, un simulador de utilización de esa papeleta y el despliegue de unos 2 mil agentes judiciales en plazas, calles y espacios públicos de toda la provincia para profundizar la difusión. Aun así, persistían las dudas en la plaza capitalina.



Con la queja bajo el brazo, dirigentes de la oposición desembarcaron días atrás en los tribunales para reclamar, entre otros puntos, que en ese caso el segundo voto a intendente sea considerado como el válido, ante ?afirman- la evidente intención del elector de "cortar boleta". Ello, bajo la premisa de cuidar cada sufragio, que podría inclinar la balanza en una pulseada eventualmente ajustada.



Pero la Corte cordobesa se expidió este viernes sobre un planteo en esa línea elevado Riutort, con saldo negativo para las quejas opositoras. Advertencias "Si el escenario es reñido, el escrutinio a intendente podría extenderse hasta las 4 de la mañana", aseguraron desde un bunker opositor, frente a los resquemores que genera la boleta. Incluso un dirigente arriesgó que podría haber "movilización de militantes" en las calles si el margen del resultado reaviva las suspicacias en torno a la papeleta.



Días atrás, Juez había reclamado?sin éxito- ante el Tribunal Electoral provincial que el organismo "emita una resolución interpretativa para el momento del escrutinio, aclarando que, de surgir la inequívoca voluntad del elector de sufragar por un intendente municipal que no pertenece a la lista completa de un candidato a gobernador de otra lista, el voto a intendente sea tenido como válido".



En el cierre de campaña del jueves de Córdoba Cambia, Juez volvió a agitar el fantasma de 2007, cuando denunció la existencia de un supuesto fraude en el escrutinio de una elección en la que se impuso ajustadamente Schiaretti. "No queremos que nos roben otra elección", arengó en las últimas horas, aunque en un escenario presente que, en rigor, liga a las quejas de la oposición más con un supuesto terreno fértil para la cosecha de votos para el oficialismo.



"La boleta está diseñada de forma tramposa. Hicimos un estudio y los resultados muestran que muchos cordobeses se pueden equivocar", coincidió por su parte De Loredo.



"Hay que prepararse para la fiscalización de una boleta única difícil de entender para muchos, y seguramente algún inconveniente va a traer", advirtió Mestre.



Pero el alto tribunal interpretó ?respecto de la presentación de Riutort- que "el recurrente no ha demostrado que la resolución objetada carezca de la debida fundamentación lógica y legal, que hubiera habilitado la intervención de este TSJ por medio de la vía extraordinaria de la casación". Ello, en referencia con las posturas antes expuestas por el Tribunal Electoral Provincial y por la Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación.



Además rechazó el pedido de autorizar la implementación de una boleta única adicional para los cargos municipales capitalinos o que se eliminara el casillero de voto de lista completa, con el objetivo de evitar potenciales confusiones.