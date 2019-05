Leandro Santoro mantuvo un encuentro en la CTA de Paraná

El encuentro fue organizado por el Movimiento Los Irrompibles y se realizó en la sede de la CTA Paraná.



"La Argentina está pasando un momento muy grave, el rol del movimiento obrero es clave para lo que se viene. Se está discutiendo no solo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino también el futuro de los argentinos. Si las organizaciones libres del pueblo no ocupan el espacio en el debate social, va a ser muy difícil revertir esta situación de atraso y decadencia", resaltó Santoro a Elonce TV.



En el mismo sentido afirmó: "Estos encuentros sirven para cargarnos las pilas, pero también para organizar la lucha y fundamentalmente para organizar la vuelta de Cristina (Kirchner)".



"El Movimiento Los Irrompibles es una organización política que surge de la Juventud Radical, alfonsinista, que luego se desprende y converge en Unidad Ciudadana, como una de las fuerzas que le da pluralidad al espacio de la ex presidenta", afirmó el legislador porteño de Unidad Ciudadana.



Asimismo dijo: "Estamos construyendo la unidad, una unidad programática, en la lucha, y fundamentalmente una unidad para recrear la esperanza en la Argentina. Los que hemos padecido estos tres años y medio de neoliberalismo sentimos la imperiosa necesidad de volver a creer en algo y por eso está bueno juntarse, porque lo que se viene es un horizonte de lucha y de construcción de una nueva esperanza". Elonce.com.