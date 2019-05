Bordet y Massa analizaron el acuerdo propuesto por el gobierno nacional

Clase media y economías regionales

El gobernador Gustavo Bordet recibió este viernes al referente de Alternativa Federal, Sergio Massa, con quien dialogó sobre la actual situación económica y la necesidad de presentar una propuesta superadora a nivel nacional "para que les vaya bien a los entrerrianos y a los argentinos".En el encuentro realizado en el Centro Provincial de Convenciones, participaron los diputados nacionales Juan José Bahillo y Raúl Pérez, y sus pares provinciales, Daniel Koch, María Elena Tassistro y Gustavo Zavallo."Lo que veníamos planteando es tener una visión desde el conjunto para el abordaje a la convocatoria que ha hecho el gobierno nacional con las diferencias claras que tenemos y en el rol de oposición", dijo el gobernador."Hoy conversamos sobre eso y tendremos que ponernos de acuerdo entre varios dirigentes políticos de la oposición para hacer un planteo sobre 10 puntos que claramente resultan insuficientes, que no reflejan el acuerdo que hoy necesita Argentina y que además habría que extrapolarlo de un escenario electoral que estamos viviendo".Luego señaló el gobernador entrerriano: "Hay una agenda que venimos desarrollando y que tiene que ver fundamentalmente con el análisis de la situación nacional, con las perspectivas e intercambiar opiniones sobre cómo se está dando la situación en las provincias, particularmente en Entre Ríos"."Es importante tener un espacio de diálogo donde podamos reflexionar también de política. Esto es fundamental. Sobre todo en tiempos de mucha crisis es importante ir logrando consensos que nos permitan caminos de solución a los problemas que hoy tiene la gente. Nos preocupa mucho no sólo la situación macroeconómica, sino el impacto que tiene en nuestros productores, en nuestros trabajadores y esto nos obliga a encontrar puntos comunes para resolver esta situación y que les vaya bien a los entrerrianos y a los argentinos".Por su parte, Massa afirmó que "hay una realidad macro que lastima mucho a las economías regionales, a la clase media, a la clase trabajadora, que tiene que ver con una mirada a mi modo de ver errónea del gobierno respecto del camino elegido"."La especulación financiera, la idea de la Argentina asociada a la tasa de interés, a la devaluación del dólar, a la inflación, nada tiene que ver con lo que necesita el argentino de a pie que está más centrado en la necesidad del crédito, en que haya precios que se puedan pagar, tanto en supermercados como en farmacias, que haya jubilaciones que alcancen, que el sector productivo de esta provincia y de Argentina sienta que la presión impositiva baja y no sube", dijo Massa."Esto ha pasado en los últimos meses desgraciadamente por errores del gobierno que además lo han llevado a castigar la misma herramienta que necesita para resolver sus problemas, porque aplicar la retención a las manufacturas de origen industrial lo único que ha hecho es agravar la situación de empresas que generan dólares para la Argentina", agregó.Luego indicó Massa que "con Gustavo, charlando sobre la visita de ayer a Nogoyá y el diálogo con sectores productivos del biodisel, de los cítricos, de la lechería, lo que veíamos es la posibilidad de empezar a transmitir la idea de qué 11 de diciembre necesita la Argentina. Un 11 de diciembre en que Entre Ríos y la nación le pongan a ese sector productivo que genera trabajo, que hace caminar a Entre Ríos y al país, reglas claras, reducción de impuestos, una tasa de interés razonable, crédito para la inversión y la producción pero por sobre todas las cosas reglas para el cuidado del empleo que es lo que necesita la Argentina y lo que necesitan los entrerrianos"."El gobierno nacional ha planteado un decálogo de buenas intenciones, pero un compromiso serio tiene que tener en la mesa a la educación, a los jubilados, a la producción y a la reforma impositiva con reducción de impuestos como herramientas a discutir, y no solamente garantizar o dar señales a los mercados respecto de obligaciones que cualquier argentino de bien a la hora de gobernador va a cumplir porque eso va de suyo, es obvio"."Tenemos que poner sobre la mesa lo que les pasa a los argentinos a la hora de discutir porque si no pareciera que una realidad es la de las 50 manzanas alrededor de la Casa Rosada y otra es la que viven en el interior de la Argentina, donde lo que esperan es gestos concretos en distintas actividades económicas para poder volver a trabajar", concluyó.