Varisco y Gainza presentaron su propuesta "Campaña Limpia"

El intendente Sergio Varisco, junto al Concejal Emanuel Gainza, presentaron su propuesta "Campaña Limpia" con el objetivo de impulsar una ciudad ordenada y sin contaminación visual.



"Con las esperanzas intactas, porque no solo ganamos el proceso interno, sino que, como corresponde, está todo el espacio de Cambiemos por un lado, y distintos concejales del Justicialismo que se han sumado", explicó el intendente a Elonce TV.



En la oportunidad, remarcó que, "el concepto de Campaña Limpia tiene que ver con convencer al otro, sobre la base de tres conceptos: que tiene razón el vecino, que nos falta mucho por hacer por eso buscamos cuatro años más, y que la obra pública que llevamos adelante, nunca antes se llevó adelante en la ciudad y estamos mucho mejor que cuando empezamos".



Se recordará que "Campaña Limpia" era uno de los compromisos del concejal Gainza, propuesta que fue tomada por Varisco y que consiste en no ensuciar la vía pública con carteles y no agraviar a otros candidatos durante el proselitismo de cara a las Generales de junio.



El lanzamiento del espacio se concretó este viernes, sobre plaza Carbó, en Paraná.



En ampliación.-