ATE realizará un paro nacional la semana próxima

"Además de la evaluación política, social y económica del país, se propuso avanzar con las medidas de fuerza para continuar con los reclamos que lleva adelante ATE, en particular, con relación a la paritaria nacional que todavía continúa abierta", indicó el gremio en un comunicado y confirmó la convocatoria a un paro nacional para el próximo miércoles 15 de mayo con movilizaciones en las principales ciudades del país.



El secretario general de ATE nacional Hugo Godoy criticó los diez puntos del acuerdo planteado por el presidente Macri y los consideró "una copia casi textual del Consenso de Washington de los años ´90". "Quieren que la oposición la vaya a firmar para convalidar su política. Nosotros eso lo rechazamos, no el diálogo", dijo.



Y agregó que "nosotros no le pedimos a nadie que haga lo que nosotros no hacemos. El Paro se construye como el del 30 de abril, por eso, el 15 de Mayo cuando se realice el informe del INDEC y se reconozca que nuevamente la inflación va a estar por encima del 4% destruyendo la calidad de nuestro salario vamos a ir a reclamarle al Gobierno que convoque a paritarias y que reconozca la pérdida del 65% de la capacidad de nuestro salario en el Estado Nacional en los últimos 3 años".